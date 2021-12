Tướng Tô Ân Xô trả lời vụ khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Thứ Sáu, ngày 03/12/2021 00:30 AM (GMT+7)

Trước khi khởi tố những người có ảnh hưởng, có chức vụ, quyền hạn, công an cá thể hoá rất rõ trách nhiệm mới tiến hành các bước tố tụng.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tối 2-12, Tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an đã nêu quan điểm về việc khởi tố những người có chức vụ, quyền hạn, những vụ án lớn được dư luận quan tâm.

Theo ông Xô, trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng công an nhân dân thực hiện theo phương châm quyết tâm, quyết liệt, chủ động, thường xuyên, liên tục, thượng tôn pháp luật, đúng người, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người ngay, không có vùng cấm.

“Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, rõ đến đâu xử lý đến đó”, ông Xô nói.

Với những vụ án tham nhũng dư luận bức xúc, đặc biệt là những vụ án liên quan đến người đứng đầu có chức vụ cao, có ảnh hưởng trong cộng đồng mà vi phạm pháp luật thì ngoài chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên trong quá trình tố tụng, trước khi CQĐT tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì Ban thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương đều họp để nghe Ban Thường vụ gồm Thủ trưởng cơ quan điều tra, Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra… báo cáo, xem xét rất cẩn trọng các vụ việc.

Tướng Tô Ân Xô trả lời họp báo Chính phủ tối ngày 2-12. Ảnh: CTV

Đặc biệt là khi khởi tố những người có ảnh hưởng, có chức vụ, quyền hạn, Bộ trưởng Bộ Công an đều yêu cầu CQĐT phải cá thể hoá rõ trách nhiệm của người vi phạm. “Nếu quyết định của người đứng đầu vì dân, vì cái chung, có sai nhưng không có tiêu cực thì sẽ được xem xét một cách khác so với những người CQĐT báo cáo rõ ràng trong vụ việc có ăn chia, có phần trăm, phần chục gì đó, có tiêu cực thì rõ ràng phải xử lý”, ông Xô cho hay.

Ông cũng nói việc áp dụng các biện pháp tố tụng đều hết sức cân nhắc. “Ví dụ nếu bắt cũng được, không bắt cũng được thì không bắt. Như vậy là rất nhân văn”, ông Xô nói.

Ông Xô cũng thông tin, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu Bộ Công an ưu tiên làm trước một số vụ việc, trong đó có các sai phạm trong lĩnh vực y tế, đấu thầu, đất đai. Chủ trương là xử lý một vụ án thì cảnh tỉnh cả một vùng, cả một lĩnh vực. Lợi ích của người được hưởng đầu tiên là nhân dân. Liên quan đến các bệnh viện thì rõ ràng người bệnh sẽ được hưởng nhiều lợi ích.

“Vụ ông Trương Quốc Cường thì Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận. Cơ quan tố tụng tiếp tục làm việc”, ông Xô cho hay.

Vụ bị can Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Vimedimex, ông Xô nói đây là vụ đấu thầu đất đai.

“Sau khi UBND TP Hà Nội quyêt định cho huyện Đông Anh đấu thầu diện tích đất là 49.000m2, công ty này lập tức tiến hành các biện pháp như vây thầu, cho tất cả các công ty con, cá nhân đem đi đấu thầu.

Dùng các biện pháp câu móc với cơ quan liên quan. Giá đất lúc đó được xác định là 500 tỉ nhưng hạ xuống còn 300 tỉ để thắng thầu. Ba công ty đấu thầu 4 vòng đều cùng một giá và đều xin bỏ thầu. Sau đó bốc thăm, cả ba công ty đó đều của Nguyễn Thị Loan. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ”, ông Xô thông tin.

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/tuong-to-an-xo-tra-loi-vu-khoi-to-thu-truong-bo-y-te-truong-quoc-cuong-10...Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/tuong-to-an-xo-tra-loi-vu-khoi-to-thu-truong-bo-y-te-truong-quoc-cuong-1031359.html