Từ ngày 30-6, hát karaoke gây ồn ở TP HCM sẽ bị xử phạt nghiêm

Thứ Bảy, ngày 20/03/2021 09:15 AM (GMT+7)

UBND TP HCM tiếp tục có công văn khẩn, chỉ đạo các sở ngành, quận huyện vào cuộc quyết liệt để đến cuối năm trị dứt điểm karaoke tự phát gây ồn, nhất là xử nghiêm hành vi này với đợt ra quân cao điểm từ 30-6

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan vừa ký văn bản khẩn gửi thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đoàn thể, UBND TP Thủ Đức cùng các quận, huyện về các biện pháp xử lý hành vi vi phạm tiếng ồn trên địa bàn.

Theo đó, TP HCM sẽ chia đợt xử lý vi phạm tiếng ồn làm 2 khoảng thời gian. Trong thời gian từ 25-3 đến 30-6, toàn địa bàn sẽ tập trung công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở.

Cao điểm thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm bắt đầu từ ngày 30-6. Trong đợt cao điểm xử lý vi phạm tiếng ồn này, chính quyền các cấp cùng sở, ngành liên quan sẽ thành lập các tổ công tác liên ngành nhằm xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất theo lĩnh vực phụ trách.

Thời gian này, những khu vực thường xuyên bị phản ánh vi phạm tiếng ồn sẽ được khoanh vùng, kiểm tra thường xuyên. Người đứng đầu mỗi địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để tái vi phạm tại các địa điểm đã kiểm tra, xử lý.

UBND TP cũng giao việc cụ thể cho từng sở, ngành trong đợt cao điểm cuối tháng 6. Công an TP chỉ đạo công an địa bàn phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về tiếng ồn. Ngành công an cũng cần nghiên cứu đề xuất bổ sung trang, thiết bị kỹ thuật, phương tiện cần thiết phục vụ công tác xử lý vi phạm.

Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tổng hợp những khó khăn trong quá trình triển khai và đề xuất giải pháp cho UBND TP. Sở cũng có trách nhiệm sơ kết, đánh giá kết quả cao điểm xử lý vi phạm về tiếng ồn.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì xây dựng, triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra đối với các cơ sở văn hóa, kinh doanh, dịch vụ văn hóa, thể thao về vấn đề vi phạm quy định tiếng ồn.

UBND TP cũng đề nghị các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý các hành vi, vi phạm trong lĩnh vực mình phụ trách.

Tình trạng karaoke tự phát gây ồn trong khu dân cư một lần nữa trở thành vấn đề nóng khi được các chủ tịch UBND phường, xã và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nêu lên tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại với chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn năm 2021 diễn ra ngày 26-2.

Chủ tịch UBND TP đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương quyết liệt xử lý tình trạng karaoke tự phát gây khổ cho người dân.

Ngay sau đó ít ngày, Chủ tịch UBND TP đã ký văn bản khẩn chỉ đạo các sở, ngành và người đứng đầu các quận, huyện, TP Thủ Đức tăng cường xử lý vi phạm tiếng ồn từ karaoke tự phát trong khu dân cư.

Đến ngày 9-3, UBND TP triệu tập một cuộc họp nhằm tìm ra giải pháp hiệu quả nhất cho việc xử lý những vi phạm tiếng ồn dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho biết lãnh đạo TP đã thống nhất chủ trương mở đợt cao điểm từ nay đến cuối năm. TP sẽ xử lý triệt để, mục tiêu đến cuối năm không còn tình trạng này.

