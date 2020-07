Tự chọn bộ số dự thưởng, trúng hơn 108 tỉ đồng

Thứ Tư, ngày 29/07/2020 11:55 AM (GMT+7)

Một người chơi ở thành phố Nha Trang đã trúng xổ số hơn 108 tỉ đồng nhờ bộ số tự chọn.

Đã có một vé trúng Jackpot 1 và một vé trúng Jackpot 2 tại kỳ quay #00456 của xổ số Vietlott - Power 6/55.

Tại kỳ quay #00456 của sản phẩm xổ số Power 6/55 (mở thưởng tối 28/7), Vietlott đã xác định 1 vé trúng Jackpot 1 trị giá hơn 108 tỉ đồng và 1 vé trúng Jackpot 2 trị giá gần 7 tỷ đồng.

Theo thông tin trên hệ thống bán vé của Vietlott, vé trúng Jackpot 1 được chủ nhân mua vào chiều 27/7 tại một điểm bán hàng ở Chợ Xóm Mới (phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Tấm vé gồm 6 dãy số, trong đó có 2 dãy số do người chơi chọn và 4 dãy số do máy tính chọn ngẫu nhiên. Bộ số mang về may mắn cho chủ nhân là 03 - 11 - 20 - 34 - 44 - 54, do người chơi chọn.

Vé trúng Jackpot 2 được người chơi mua vào sáng sớm 28/7 với duy nhất dãy số 03 - 11 - 16 - 20 - 34 - 44, do máy tính chọn ngẫu nhiên. Tấm vé được phát hành tại một điểm bán hàng trên đường Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk.

Hiện, chủ nhân của cả hai giải “khủng” nói trên đều chưa liên hệ với Vietlott để làm thủ tục nhận giải. Với việc chỉ có duy nhất một vé trúng thưởng cho mỗi giải, chủ nhân của Jackpot 1 và Jackpot 2 sẽ nhận trọn giải thưởng dành cho mình.

“Để bảo đảm thông tin cá nhân, bảo vệ quyền lợi của người tham gia dự thưởng theo quy định của nhà nước và đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19, Vietlott khuyến cáo người chơi sở hữu vé trúng giải liên hệ trực tiếp Chi nhánh Vietlott tại Khánh Hòa để làm thủ tục trả thưởng”, Vietlott thông báo.

