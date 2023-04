Truy tìm tài xế lái ô tô hất công an lên nắp capo rồi bỏ chạy

Ngày 5-4, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang phối hợp cùng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội truy tìm tài xế lái ô tô hất một cán bộ Công an phường Hạ Đình lên nắp capo rồi bỏ chạy.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội chia sẻ bài viết tài xế ô tô đi vào đường cấm theo giờ nên gây tắc cục bộ.

Thời điểm xảy ra sự việc. Ảnh CTV

Sau khi lực lượng chức năng đến xử lý, tài xế điều khiển ô tô hất văng một cán bộ công an này lên nắp capo bỏ chạy.

Khi chiến sĩ công an này ngã xuống lề đường nhưng tài xế không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy. Sau đó, chiến sĩ công an đã được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

