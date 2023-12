Truy tặng danh hiệu Anh hùng đối với Trung tướng Đặng Kinh

Sáng 20-12, tại TP Hải Phòng, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng tổ chức trọng thể Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với Trung tướng Đặng Kinh, nguyên Tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Kiến An, nguyên Thành đội trưởng Hải Phòng, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Trung tướng Đặng Kinh được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với Trung tướng Đặng Kinh cho đại diện gia đình.

Đây là sự tôn vinh, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những công lao, đóng góp to lớn của Trung tướng Đặng Kinh.

Trung tướng Đặng Kinh, tên thật là Đặng Văn Rợp (SN 1922, tại xã Bắc Sơn, huyện An Lão, nay là phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng), trong một gia đình nông dân nghèo. Được đồng chí Tô Hiệu (khi đó là Bí thư Thành ủy Hải Phòng) dìu dắt, định hướng, ông Đặng Kinh từ người công nhân mỏ đã trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và là cán bộ quân sự đầu tiên của liên tỉnh Hải Phòng - Kiến An. Cũng từ đây, ông được các cấp ủy đảng phân công trực tiếp chỉ huy và tham gia nhiều trận đánh lớn.

Điển hình vào ngày 11-7-1945, ông trực tiếp chỉ huy 36 tự vệ tập kích Đồn Bàng (Kiến Thụy), bắt gọn 20 lính đoan, thu một số súng, máy chữ và tài liệu; 2 cờ đỏ sao vàng được kéo lên nóc đồn địch.

Đây là chiến công đầu của lực lượng vũ trang cách mạng Hải Phòng - Kiến An; tạo ra thế và lực cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Kim Sơn ngày 12-7-1945.

Sau cuộc mít-tinh ngày 12-7-1945, ông đã trực tiếp chỉ huy hơn 100 tự vệ và quần chúng trấn áp tổ chức thanh niên Đại Việt (một tổ chức thân Nhật) đang họp, do tri phủ Trần Tự chủ trì, hạ cờ quẻ ly, treo cờ đỏ sao vàng, giật thẻ ngà của tri phủ. Các đồng chí diễn thuyết vạch mặt bọn bán nước, tuyên truyền chính sách của Việt Minh. Tri phủ Trần Tự và bọn tay sai phải cầu xin tha tội, cuộc họp bị giải tán.

Đây cũng là cuộc khởi nghĩa từng phần đầu tiên ở miền Duyên hải Bắc Kỳ, là tiếng trống thôi thúc nhân dân Hải Phòng - Kiến An và cả vùng Duyên hải Bắc Kỳ vùng lên theo Đảng đấu tranh, tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Trên cương vị Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Tỉnh đội trưởng Kiến An, đồng chí trực tiếp chỉ huy lực lượng vũ trang tỉnh tiến công vào thị xã Kiến An ngày 21-4-1953, diệt gần 500 tên địch, thu giữ và phá hủy trên 30 vạn lít xăng dầu, 24 nhà kho, 60 gian chứa đầy bom đạn và gần 600 phương tiện, vũ khí các loại. Trận tiến công đánh dấu bước trưởng thành về khả năng tác chiến tập trung của bộ đội địa phương Kiến An....

Trên cương vị Trung đoàn trưởng Trung đoàn 50, ông trực tiếp chỉ huy Trung đoàn tổ chức nhiều trận đánh, thu được thắng lợi vẻ vang. Chỉ tính riêng 26 ngày sau khi thành lập (1-7-1954), ông đã chỉ huy Trung đoàn tổ chức đánh 25 trận, diệt 3.231 tên địch, bắt sống gần 200 tên, phá hủy nhiều xe, pháo, phương tiện chiến tranh của địch; giải thoát cho 140 đồng bào, vận động 420 gia đình chống chính sách di dân của địch.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với Trung tướng Đặng Kinh cho đại diện gia đình

Từ tháng 1-1955, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó tham mưu trưởng, Phó tư lệnh Quân khu Tả Ngạn kiêm Sư đoàn trưởng Sư đoàn 328. Từ năm 1960 đến năm 1965, ông là Cục phó Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu; Cục trưởng Cục Liên lạc đối ngoại Bộ Quốc phòng. Tháng 4-1966, ông vào chiến trường làm Phó tư lệnh Quân khu Trị Thiên. Tháng 4-1968, ông là Tư lệnh Quân khu Tả Ngạn. Tháng 3-1977 ông là Phó chủ nhiệm Tổng cục Xây dựng kinh tế Bộ Quốc phòng. Từ năm 1978 đến năm 1988, ông là Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 1988, ông nghỉ hưu theo chế độ. Ngày 1-11-2019, do tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng, ông từ trần tại nhà riêng (đường Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng), thọ 97 tuổi.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình chiến đấu và công tác, ông vinh dự được Nhà nước phong quân hàm Thiếu tướng năm 1974, Trung tướng năm 1982, được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều danh hiệu cao quý khác… Ngày 17-10-2023, ông được Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhấn mạnh: Cuộc đời hoạt động cách mạng cùng với những cống hiến to lớn, những thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và nhân cách cao đẹp, tài năng, đức độ của Trung tướng Đặng Kinh mãi mãi là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Hải Phòng nói riêng học tập, noi theo.

