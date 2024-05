Trung tá CSGT hi sinh khi làm nhiệm vụ: Đề nghị truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc

Chiều 28/5, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa - đã ký tờ trình gửi Bộ Công an đề nghị khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất đối với Trung tá Phan Trần Anh Phương - cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Ninh Hòa, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa - đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Trung tá Phan Trần Anh Phương hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 27/5, Trung tá Phan Trần Anh Phương đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Ninh An, thị xã Ninh thì phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm tốc độ. Trung tá Phương bước ra đường đưa hiệu lệnh yêu cầu dừng xe nhưng người điều khiển không làm chủ tốc độ đã tông trực diện vào anh.

Cú tông mạnh khiến Trung tá Phương bị thương nặng. Ngay sau đó, anh được đưa ngay đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa cấp cứu và được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, chấn thương quá nặng nên anh đã tử vong lúc 14h30 cùng ngày.

Được biết, trung tá Phan Trần Anh Phương vừa mới chuyển công tác từ Trạm CSGT Cam Ranh ra công tác tại Trạm CSGT Ninh Hòa được khoảng 1 tháng.

Lễ truy điệu trung tá Phan Trần Anh Phương sẽ được tổ chức vào lúc 6h30 sáng 30/5, sau đó linh cữu được đưa về an táng tại nghĩa trang xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, đối tượng điều khiển xe máy tông Trung tá Phương tử vong được xác định là Cao Nhật Trường (SN 2002, trú huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa). Sau khi gây tai nạn Trường cũng bị ngã xuống đường và bị thương, hiện đang được điều trị. Qua kiểm tra nhanh, Trường có kết quả âm tính với nồng độ cồn và ma túy.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

