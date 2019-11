Triệu tập 3 cô giáo vụ bé trai tử vong vì kẹt đầu khi chơi cầu trượt

Liên quan đến sự việc bé 3 tuổi tử vong vì mắc kẹt khi chơi cầu trượt tại trường mầm non Phù Lỗ (xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội), sáng nay (28/11/2019), trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện trường mầm non Phù Lỗ cho biết, nhà trường đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé T. (3 tuổi), học sinh của trường. "Sự việc diễn ra khiến toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường hết sức đau lòng, hiện tại chúng tôi đang chờ kết luận của các cơ quan chức năng để thông tin chính thức", đại diện trường mầm non Phù Lỗ thông tin.