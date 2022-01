Tránh xe máy chuyển hướng đột ngột, xe container đâm gãy lan can cầu vượt

Phát hiện xe máy chuyển hướng đột ngột, tài xế xe container đánh lái để tránh khiến phương tiện mất kiểm soát tông thẳng vào lan can cầu vượt Tân Vạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Chiều 16/1, xe container do nam tài xế điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ Đồng Nai về TP.HCM. Khi đến chân cầu vượt Tân Vạn (phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì mất kiểm soát đâm vào lan can cầu.

Cú đâm mạnh khiến phương tiện biến dạng phần đầu, nhiều lan can cầu bằng thép bị hư hỏng.

Tại hiện trường, xe container chắn ngang một làn đường, dầu nhớt chảy khắp nơi trên mặt đường.

Ngồi thất thần gần hiện trường, tài xế xe container cho biết, anh đánh lái để tránh một thanh niên đi xe máy chuyển hướng đột ngột khiến phương tiện mất kiểm soát đâm vào lan can cầu.

“Thanh niên chạy xe máy ở làn xe hai bánh bất ngờ chuyển hướng để phóng lên cầu vượt nhưng không quan sát là xe tôi chạy sau ở làn kế bên. Để không xảy ra va chạm giao thông với xe máy, tôi đánh lái mạnh nên tông vào thành cầu”, tài xế cho biết.

Nút giao thông Tân Vạn được coi là điểm đen về tai nạn giao thông do nơi đây thường xảy xung đột giữa xe máy đi lên cầu vượt Tân Vạn và xe ô tô rẽ phải vào đường ĐT 743.

