TP.HCM tổng rà soát cây xanh

Thứ Bảy, ngày 30/05/2020 09:32 AM (GMT+7)

UBND TP.HCM vừa có công văn gửi thủ trưởng các sở - ngành - đơn vị, chủ tịch UBND các quận - huyện về tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó với mưa giông, lốc xoáy, gió giật và cây xanh ngã đổ trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức tuyên truyền đến các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân thường xuyên kiểm tra, gia cố, tu sửa nhà ở, kho tàng, nhà máy, xí nghiệp, công trình công cộng nhằm đề phòng mưa giông, lốc xoáy, gió giật, cây xanh ngã đổ bất ngờ; rà soát đốn hạ, chặt tỉa cành, nhánh các cây cao dễ ngã đổ, nhất là cây xanh ở khu vực trường học, bệnh viện, khu dân cư... Khi có mưa kèm theo giông, gió giật mạnh cần sơ tán người dân - nhất là người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người tàn tật, người bệnh - ra khỏi những căn nhà tạm bợ, đến nơi trú tránh an toàn.

UBND TP yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các quận - huyện tổ chức kiểm tra các trường học, cơ sở dạy nghề để hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường. Chỉ đạo hiệu trưởng các trường học phải thường xuyên kiểm tra, rà soát các cây xanh trong khuôn viên trường để đốn hạ hoặc chặt tỉa cành, nhánh của các cây cao, dễ gãy, đổ; cây mục rỗng, sâu bệnh, tán lá lớn nhằm bảo đảm an toàn, không để cây xanh ngã gây thiệt hại, đặc biệt là tính mạng của học sinh, giáo viên, nhân viên.

UBND TP.HCM yêu cầu rà soát cây xanh trong trường học, đường phố, công viên… để phòng tránh tai nạn do cây gãy, đổ Ảnh: Tấn Thạnh

Sở Xây dựng tăng cường kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý cây xanh đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, khắc phục tình trạng cây gãy đổ mất an toàn trong mùa mưa bão. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị quản lý cây xanh đô thị, rà soát số lượng cây bóng mát gây nguy hiểm, có nguy cơ không an toàn; kiểm soát việc thực hiện quy trình cắt tỉa cây xanh.

Công ty Công viên Cây xanh TP phối hợp với các quận - huyện tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống cây xanh ven đường, công viên, khu dân cư để đốn hoặc chặt tỉa cành, nhánh của các cây cao, dễ gãy đổ; cây mục rỗng, sâu bệnh, tán lá lớn... bảo đảm an toàn, không để cây xanh ngã đổ do giông gió, lốc xoáy gây thiệt hại, đặc biệt là tính mạng người dân trong khi tham gia giao thông.

Sở Văn hóa và Thể thao và UBND các quận - huyện rà soát, kiểm tra chất lượng an toàn của các panô, áp phích, biển quảng cáo để bảo đảm an toàn tuyệt đối, có khả năng chống chịu được sức gió mạnh khi có mưa giông, gió giật.

Ban Quản lý các KCX-KCN TP và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP tổ chức hướng dẫn các KCN, KCX về các biện pháp bảo đảm an toàn cho các kho tàng, nhà xưởng trọng yếu; chặt tỉa cây xanh để bảo đảm an toàn cho CB-CNV và người lao động.

