TPHCM: CSGT vào bến xe kiểm tra đột xuất nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế

Lực lượng chức năng đã kiểm tra ma túy, nồng độ cồn đối với nhiều lượt tài xế điều khiển xe khách xuất bến tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM).

Sáng 24/8, Đội CSGT Hàng Xanh (PC08) Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh, Công an phường 26 tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý đối với các tài xế xe khách xuất bến tại bến xe Miền Đông (phường 26, quận Bình Thạnh).

9h sáng, lực lượng làm nhiệm vụ đã ra hiệu dừng xe và kiểm tra đối với nhiều lượt tài xế điều khiển xe khách xuất bến.

Tại đây, lực lượng CSGT đã ra tín hiệu yêu cầu tài xế dừng đỗ phương tiện ở nơi thuận lợi nhằm phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát.

CSGT tiến hành kiểm tra các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện và tài xế.

Sau đó mời tài xế vào chốt kiểm tra.

Quy trình kiểm tra nồng độ cồn và ma túy được thực hiện nhanh chóng trong khoảng 5 phút/trường hợp.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với 14 tài xế điều khiển xe khách xuất bến tại bến xe Miền Đông, ngoài ra, còn kiểm tra ngẫu nhiên ma túy với 3 trường hợp.

Qua kiểm tra, tất cả tài xế đều chấp hành nghiêm không uống rượu bia, không sử dụng chất kích thích khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo đại diện Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC08) Công an TPHCM, việc kiểm tra sẽ được thực hiện thường xuyên và liên tục nhằm đảo bảo trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau lễ 2/9.

