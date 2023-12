TPHCM công bố nguyên nhân trẻ tử vong do bánh su kem tại lễ trung thu

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM vừa có báo cáo kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm bánh su kem G., xảy ra ở sự kiện mừng trung thu tổ chức tại chung cư Palm Heights (TP. Thủ Đức, TPHCM) vào tối 29/9.

Theo đó, sau hơn 2 tháng điều tra theo 11 bước, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM xác định, số người ăn bánh su kem là 118 người. Sau đó, có 61 người bị ngộ độc, gồm 25 người nhập viện điều trị, 36 người tự mua thuốc uống. Một người tử vong là bé P.N.Q. (6 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú tại TPHCM).

Tổ công tác Sở Y tế TPHCM làm việc tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh về trường hợp tử vong và các trường hợp còn lại đang điều trị tại bệnh viện liên quan đến vụ ngộ độc bánh su kem.

Kết luận điều tra xác định, bánh su kem là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc. Trong mẫu bánh do ban quản lý chung cư, người dân và công an TP. Thủ Đức cung cấp cho Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM ghi nhận vi sinh vật gây bệnh.

Do đó, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM sẽ xử lý vụ việc theo thẩm quyền đối với cơ sở gây ra vụ ngộ độc.

Trước đó, các chuyên gia của ngành y tế TPHCM đưa ra nhận định, thực phẩm gây ngộ độc hàng loạt trong trường hợp này khả năng cao là từ bánh su kem G. (loại trừ xúc xích nướng, nước uống được dùng trong tiệc trung thu). Nguyên nhân, tất cả trường hợp ngộ độc đều có triệu chứng giống nhau như sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, bạch cầu máu tăng cao…

Ngày 5/10, kết quả xét nghiệm PCR phân của hai trẻ bị ngộ độc cho thấy có vi khuẩn salmonella spp. Đây là loại vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng nặng và nghiêm trọng, đặc biệt ở trẻ em hoặc người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch kém.

Như Tiền Phong đã thông tin, tối ngày 29/9, chung cư Palm Heights tổ chức trung thu cho con của cư dân sinh sống tại chung cư và nhân viên phục vụ. Một hộ kinh doanh chung cư đã tài trợ 210 phần bánh su kem G. cho chương trình. Ban quản lý chung cư phát cho khoảng 200 người, còn dư khoảng 10 bánh phát cho nhân viên.

Tại chương trình, bà Phan Thị U. (quê Cà Mau, tạm trú tại TPHCM) là nhân viên vệ sinh của chung cư, nhận phần quà gồm 3 bánh su kem. Ngày 30/9, bé Q. là con bà U. ăn bánh, tới 22h, bệnh nhi có triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nhiều lần.

Hôm sau, trẻ được đưa tới phòng khám tư, nhận đơn thuốc về tự uống. Khoảng 17h, trẻ không có dấu hiệu thuyên giảm nên được đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh khám, tiếp tục được cho thuốc về nhà uống, tự theo dõi. Đến 23h, bé trở nặng, tử vong trên đường đến viện.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cửa hàng bánh Givral (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM) vào ngày 3/10.

Cùng thời điểm, các hộ dân trong chung cư cũng phản ánh tình trạng một số trẻ nhỏ và người lớn bị nôn, tiêu chảy, sốt. Tổng cộng có 61 người bị ngộ độc, hơn 25 người phải nhập viện điều trị.

Ngày 4/10, Công ty CP Bánh Givral phát đi thông cáo về vụ ngộ độc bánh su kem xảy ra tại chung cư Palm Heights, khiến hàng chục người bị ngộ độc thực phẩm, một em bé 6 tuổi tử vong. Theo đó, công ty đã tiếp nhận thông tin về các trường hợp nghi ngờ ngộ độc sau đêm liên hoan Trung thu tại một chung cư thuộc phường An Phú, TP. Thủ Đức.

“Sự việc xảy ra, dù bất cứ nguyên do nào, chúng tôi xin được bày tỏ sự thương tiếc và chia buồn cùng gia đình với nỗi mất mát lớn lao này”, thông cáo viết.

Là một trong những đơn vị được bên cung cấp thực phẩm lựa chọn cho sự kiện này, đại diện công ty cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, công ty đã tích cực phối hợp và hỗ trợ các cơ quan chức năng điều tra, cung cấp mẫu bánh lưu của ngày 29/9 cũng như các nguyên liệu, tài liệu liên quan đến việc nhập, sản xuất, bảo quản và vận chuyển sản phẩm đến các cửa hàng.

