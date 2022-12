TP HCM "trảm" 169 dự án chậm triển khai

Tại kỳ họp thứ 8, HĐND TP HCM khóa X ngày 8-12, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng đã thông tin về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn thành phố.

Năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các sở, ngành rà soát 401 dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố. Qua đó, đã ra 87 văn bản đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Tính từ đầu năm 2022 đến ngày 31-10-2022, thành phố đã cấp được 21.218 giấy chứng nhận cho người dân. Hiện nay vẫn còn một số dự án có vướng mắc về pháp lý, Sở đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng thông tin về tình hình triển khai các dự án trên địa bàn thành phố tại kỳ họp; Ảnh: Nguyễn Phan

Về việc xử lý các dự án chậm triển khai, từ năm 2016 đến năm 2022, HĐND thành phố đã có 13 Nghị quyết cho phép chuyển mục đích và thu hồi đất đối với 1.532 dự án.

Đến nay, TP HCM đã hoàn thành 451 dự án, đang triển khai 718 dự án. Trong 357 dự án chậm triển khai, thành phố đã hủy 169 dự án, còn lại đang xem xét.

"Tất cả dự án đủ điều kiện đưa vào sử dụng đất, thực hiện các bước nhưng chậm triển khai mà không có lý do chính đáng thì cơ quan chức năng sẽ quyết liệt xử lý" - ông Thắng nhấn mạnh.

Trước đó, tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu đã đề nghị thành phố có giải pháp quyết liệt nhằm giải quyết các vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai hoặc mạnh dạn thu hồi để bảo vệ quyền và lợi ích của người dân. Trong số này có dự án Khu đô thị Sing - Việt, dự án Khu E (Khu Nam); dự án quy hoạch làng đại học Hưng Long, dự án Khu dân cư Phi Long (huyện Bình Chánh), dự án Hải Nhân phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, dự án mở rộng Suối Tiên, phường Tân Phú, TP Thủ Đức.

Cùng với đó là tháo gỡ khó khăn của dự án liên quan đến nhà đất công sản do chồng chéo về chức năng của các cơ quan quản lý (như UBND huyện Bình Chánh với Ban Quản lý Khu Nam)

Bên cạnh đó, thành phố cũng cần tập trung giải quyết các tồn đọng, chậm trễ về tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Điển hình như dự án đối diện UBND phường An Phú - 280 Lương Định Của phường An Phú, TP Thủ Đức đã xây dựng nhà hơn 95%, trong đó hơn 60% đã được giải quyết cấp giấy chứng nhận, còn lại chưa được xem xét, giải quyết. Do đó, đại biểu đề nghị có biện pháp xử lý đối với Công ty TNHH MTV xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận, liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các hộ dân liên quan đến khu nhà ở số 280 đường Lương Định Của.

