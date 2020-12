TP HCM chuẩn bị xử nhiều đại án tham nhũng

Nhiều vụ án nếu không xử lý kịp thời có thể trở thành điểm nóng Báo cáo về công tác kiểm sát năm 2020 tại kỳ họp, ông Đỗ Mạnh Bổng, Viện trưởng VKSND TP, cho biết từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm vẫn còn phức tạp. Trong đó, đáng chú ý là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của công dân tăng cả về số vụ và số bị can. Cơ quan điều tra hai cấp TP đã phát hiện và khởi tố 9.319 vụ với 8.032 bị can, tăng 209 vụ và 871 bị can. Ông Đỗ Mạnh Bổng, Viện trưởng VKSND TP báo cáo công tác kiểm sát năm 2020 tại kỳ họp Theo ông Bổng, các vụ án có tính chất manh động, nguy hiểm, côn đồ. Một số vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến trật tự trị an, trật tự xã hội trên địa bàn TP. Các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục được phát hiện và khởi tố, nhất là các vụ đối tượng đăng tin về những dự án không đúng sự thật để giao dịch, mua bán căn hộ chung cư, nhà ở. Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của rất nhiều người với số tiền đặc biệt lớn gây bức xúc trong nhân dân. "Nhiều vụ án nếu không xử lý kịp thời có thể trở thành điểm nóng về an ninh trật tự, điển hình" – ông Bổng nói. Điển hình như vụ án liên quan đến Công ty địa ốc Alibaba, vụ án xảy ra tại chung cư La Bonita, vụ án liên quan đến Công ty TNHH Bất động sản Eagle và Công ty CP Đầu tư bất động sản Tiên Phong.