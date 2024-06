Tông xe liên hoàn, 3 người chết

Khoảng 6h, xe tải cỡ nhỏ biển Hà Tĩnh chở 3 người chạy trên quốc lộ 1. Đến xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tài xế bẻ lái rẽ vào cửa hàng xăng dầu bên phải đường thì va chạm với ôtô biển Hà Nội chạy cùng chiều.

Xe tải biển Hà Tĩnh bị hất sang làn bên cạnh, bị ôtô đầu kéo biển Tiền Giang đang chạy chiều ngược lại đâm trúng.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 8/6. Ảnh: Hùng Lê

Tai nạn liên hoàn khiến 3 người trên xe tải, quê huyện Cẩm Xuyên tử vong tại chỗ, thi thể mắc kẹt trong cabin. Lực lượng chức năng phải dùng búa phá cửa đưa nạn nhân ra ngoài.

Tại hiện trường, xe tải biển Hà Tĩnh biến dạng, cabin tách rời khỏi thân, văng giữa quốc lộ 1. Hai phương tiện còn lại hư hỏng nặng.

Thùng xe tải bị tách rời khỏi cabin, văng giữa đường. Ảnh: Tuấn Trần

Tại Thừa Thiên Huế, khoảng 21h ngày 7/6, xe khách giường nằm hai tầng mang biển số Gia Lai do tài xế Nguyễn Hoàng Long (32 tuổi, trú tại Pleiku, Gia Lai) điều khiển chở theo 6 hành khách lưu thông trên đường tránh Huế theo hướng Bắc - Nam. Đến địa phận phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, do trời mưa lớn, tài xế Long phanh gấp khiến phần đuôi xe văng sang làn đường ngược chiều.

Đúng lúc này, xe đầu kéo mang biển số Nghệ An do anh Nguyễn Văn Tú (32 tuổi, trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển hướng ngược lại lao tới tông phải. Xe khách sau đó tiếp tục va chạm với ôtô tải biển số Đà Nẵng do anh Trương Đình Ngọc (48 tuổi ở Lý Nhân, Hà Nam) điều khiển, đi sau xe đầu kéo. Cú va chạm mạnh khiến xe khách chắn ngang đường tránh Huế, ôtô tải nằm bên vệ đường.

Tai nạn liên hoàn khiến 9 người trên ba xe bị thương, đã được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Ôtô bị hất văng nằm bên vệ đường sau tai nạn. Ảnh: Ngọc Hiếu

Công an thị xã Hương Thủy cùng cảnh sát giao thông đã phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân.

Công an huyện Cẩm Xuyên đang phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn.

