Tông vào cột mốc bên đường, hai thiếu niên tử vong

Thứ Hai, ngày 25/05/2020 12:29 PM (GMT+7)

Hai thiếu niên đi xe với tốc độ lớn, vượt nhiều phương tiện giao thông và tự ngã do húc vào cột mốc ven đường.

Ngày 25/5, Thượng úy Phạm Quốc Việt - Trưởng Công an xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai thiếu niên tử vong tại chỗ.

Hai nạn nhân được xác định là em T. Đ. S (SN 2005) và N. Q. A (SN 2005) cùng trú tại thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 24/5, một số người đi đường phát hiện hai nam thiếu niên nằm bất động bên chiếc xe máy mang BKS 38L1-124.79 ở vệ đường tại thôn Nam Sơn thuộc địa bàn xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Lúc này người dân hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời trình báo lên cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng xác định hai nạn nhân đã tử vong trước đó.

Về nguyên nhân, công an xác định do hai thiếu niên đi xe với tốc độ lớn, vượt nhiều phương tiện giao thông và tự ngã do húc vào cột mốc ven đường.

Hiện thi thể hai nạn nhân được bàn giao cho gia đình.

Nguồn: http://danviet.vn/tong-vao-cot-moc-ben-duong-hai-thieu-nien-tu-vong-50202025512306916.htmNguồn: http://danviet.vn/tong-vao-cot-moc-ben-duong-hai-thieu-nien-tu-vong-50202025512306916.htm