Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, kiểm tra và chúc Tết các đơn vị công an và quân đội

Nhân dịp Tết Ất Tỵ năm 2025, chiều tối 28-1 (tức 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm hỏi, động viên, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ trực tại Trung tâm An ninh mạng quốc gia (Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) và Trung tâm Chỉ huy, Quân chủng Phòng không- Không quân (Bộ Quốc phòng).

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Tại Trung tâm An ninh mạng quốc gia, Tổng Bí thư đã gửi lời chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ; biểu dương lực lượng đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá một số vụ án lớn về tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng.

Lực lượng đã xác minh, xử lý rất nhanh, ứng trực không ngừng nghỉ, thể hiện được bản lĩnh, sức mạnh đoàn kết, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong dịp đón xuân năm mới, đặc biệt là trong thời điểm giao thừa, cán bộ chiến sỹ Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cần tiếp tục tập trung cao độ, bảo đảm an toàn, ngăn chặn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, để mọi người, mọi nhà được vui xuân, đón Tết.

Tổng Bí thư lưu ý năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng, trong khi đó, các đối tượng tội phạm ngày càng sử dụng các công nghệ hiện đại, với thủ đoạn lừa đảo tinh vi hơn.

Tổng Bí thư đề nghị cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong năm qua, tiếp tục đề cao cảnh giác, sẵn sàng cho mọi tình huống, đảm bảo an toàn cho hệ thống trọng yếu quốc gia cũng như sẵn sàng hỗ trợ cho các đơn vị, tổ chức, người dân đảm bảo an ninh an toàn trên không gian mạng.

Trong thời đại chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, việc bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, là yếu tố then chốt hình thành không gian mạng an toàn, ổn định của tất cả các quốc gia trong đó có Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Chiều tối cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã đến kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ trực tại Trung tâm Chỉ huy, Quân chủng Phòng không-Không quân.

Tại đây, Tổng Bí thư yêu cầu lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ tại Sở Chỉ huy cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Việt Nam anh hùng, tập trung nắm chắc tình hình, góp phần bảo vệ lợi ích, chủ quyền, an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng thời, cần chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương đánh giá rất cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, canh giữ bầu trời, chủ quyền không gian quốc gia, nhân dân cũng rất yên tâm với khí thế công tác, năng lực bảo vệ vững chắc Tổ quốc, của Quân chủng Phòng không-Không quân nói riêng, quân đội nhân dân Việt Nam nói chung.

Tổng Bí thư cho hay trong thời khắc nhân dân đang hân hoan chào đón năm mới, các chiến sỹ vẫn không một giây phút nào mất cảnh giác trước các thế lực thù địch, âm mưu can thiệp từ bên ngoài, phục vụ cho hoạt động đi lại của nhân dân bằng đường hàng không an toàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Phòng không- Không quân luôn được quan tâm bởi các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhấn mạnh Quân chủng Phòng không-Không quân là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, là lực lượng tiến lên chính quy, tinh nhuệ hiện đại sớm nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương những chiến công của quân chủng và đề nghị Quân chủng Phòng không-Không quân tiếp tục thể hiện rõ tinh thần, ý chí, nắm bắt các công nghệ kỹ thuật hiện đại hơn, làm chủ không gian, vũ trụ; tiếp tục triển khai các mặt công tác, đặc biệt trong thời điểm đất nước, nhân dân vui xuân, đón Tết.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhất trí với các mặt nhiệm vụ của Quân chủng Phòng không-Không quân trong năm 2025; khẳng định tiếp tục đóng vai trò quan trọng, không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ, giữ vững trận địa, canh giữ vùng trời, đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng quà cán bộ, chiến sỹ tại Trung tâm An ninh mạng quốc gia (Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) và Trung tâm Chỉ huy (Quân chủng Phòng không- Không quân).

Trước đó, trong chiều 28-1, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, 105 tuổi, tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, chúc Tết Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương. Ảnh: TTXVN