Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăng cấp hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn

Thứ Bảy, ngày 23/01/2021 19:00 PM (GMT+7)

Chiều nay (23/01), tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn.

Phát biểu tại buổi Lễ thăng cấp hàm, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

Bộ trưởng Công an khẳng định, đây là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân Tướng Nguyễn Văn Sơn và cũng là niềm vui chung của toàn lực lượng Công an nhân dân; đồng thời là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với công lao đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và sự tiến bộ, trưởng thành của Tướng Nguyễn Văn Sơn cũng như của lực lượng Công an nhân dân...

Phát biểu tại buổi Lễ, tân Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; sự quan tâm, động viên, chỉ đạo sát sao của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và cá nhân ông nói riêng; trân trọng cảm ơn các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, đặc biệt là Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã luôn ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để ông rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao, qua đó, khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành và kiên định với mục tiêu, lý tưởng, con đường mà Đảng, Nhà nước, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn; nguyện suốt đời tu dưỡng, học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm trong công tác, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1961 (60 tuổi), quê Đà Nẵng. Trong quá trình công tác ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an. Ông được thăng cấp hàm Trung tướng vào năm 2016.

Với việc Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn được thăng cấp hàm Thượng tướng, Bộ Công an hiện có 4 Thượng tướng đương nhiệm là Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành (tất cả đều đang giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an).

