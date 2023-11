Bị thổi nồng độ cồn, người đàn ông đạp đổ xe đặc chủng, tấn công CSGT ở TPHCM

Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an quận 5, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Cường (41 tuổi, ngụ quận 4) về tội Chống người thi hành công vụ.

Đối tượng chống đối CSGT

Theo điều tra, tối 8/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn, Đội CSGT Chợ Lớn (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phát hiện Cường lái xe máy có dấu hiệu say xỉn, chở theo một người khác nên dừng kiểm tra.

CSGT đề nghị Cường thổi vào máy đo nồng độ cồn nhưng người này không chấp hành mà cùng người ngồi phía sau lớn tiếng với lực lượng chức năng.

Sau đó, Cường đã đạp đổ mô tô đặc chủng của CSGT rồi lao vào tấn công, lấy mũ bảo hiểm ném vào lực lượng chức năng.

Đối tượng đạp ngã xe của CSGT

Nhận thấy Cường có biểu hiện chống đối, Đội CSGT Chợ Lớn liên hệ và sau đó Công an phường 8, quận 5 có mặt hỗ trợ, đưa Nguyễn Thanh Cường cùng bạn về trụ sở để làm việc.

Tại đồn cảnh sát, Cường đã chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn và vi phạm nồng độ cồn ở mức 0.711mg/lít khí thở. Ngoài ra, Cường không có giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe.

Cường bị đưa về đồn cảnh sát sau khi có hành vi chống đối

Đội CSGT Chợ Lớn đã lập biên bản vi phạm hành chính với Cường và bàn giao cho Công an phường 8 tiếp tục xử lý sau đó. Sau khi củng cố hồ sơ, Công an quận 5 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cường.

