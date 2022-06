Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 6/7 bị can.

Các bị can gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995), Cao Thị Cúc (SN 1960) và Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1998).

Riêng bị can Lê Thu Vân (SN 1957) hiện chưa xác định được chỗ ở nên chưa tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định. Bị can này là mẹ ruột của 3 bị can Nhị Nguyên, Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên.