Toà bác đơn của doanh nghiệp kiện Sở VH-TT Hà Nội đòi bồi thường danh dự 1.000 đồng

Chiều 2-8, TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết đối với đơn khởi kiện của Công ty cổ phần Truyền thông Vietart với Sở Văn hoá và Thể thao (VH-TT) Hà Nội.

Toà tuyên bác đơn kiện Sở VH-TT Hà Nội đòi bồi thường danh dự 1.000 đồng

Theo đơn khởi kiện hành chính, Công ty cổ phần Truyền thông Vietart kiện Sở VH-TT Hà Nội vì cho rằng sở này đã gây phiền hà, khó khăn trong quá trình cấp phép biểu diễn vở cải lương Tiếng trống Mê Linh, dẫn đến công ty không kịp quảng cáo tới khán giả, không bán được vé. Qua đó, Công ty cổ phần Truyền thông Vietart yêu cầu Sở VH-TT Hà Nội xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại hơn 672 triệu đồng và bồi thường danh dự 1.000 đồng.

Tại buổi tuyên án, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng ngay từ khi Công ty cổ phần Truyền thông Vietart nộp hồ sơ, Sở VH-TT Hà Nội đã tiếp nhận, xử lý đúng quy định pháp luật, đúng thời gian. Ngoài ra, trong suốt quá trình chờ cấp phép, Công ty cổ phần Truyền thông Vietart không có bất kỳ khiếu nại nào về thái độ làm việc cũng như thủ tục hành chính của Sở VH-TT Hà Nội. Dù chưa được sở cấp phép, ngày 10-9-2022, Công ty cổ phần Truyền thông Vietart đã tự quảng cáo và bán vé trên mạng xã hội.

Theo TAND TP Hà Nội, ngay từ đầu, Công ty cổ phần Truyền thông Vietart đã không chủ động thực hiện đúng quy định về quyền tác giả và các quyền liên quan. Thực tế là, Công ty cổ phần Truyền thông Vietart đã nhiều lần bị phản ánh đến Sở VH-TT Hà Nội về việc không tuân thủ quy định quyền tác giả. Do đó, khi xem xét cấp phép vở cải lương Tiếng trống Mê Linh, Sở VH-TT Hà Nội đã yêu cầu Công ty cổ phần Truyền thông Vietart bổ sung thêm thông tin là cần thiết.

Đại diện công ty VIETART trình bày tại phiên toà. Ảnh: Nguyễn Hoa

Về khởi kiện liên quan chỉnh sửa kịch bản, TAND TP Hà Nội cho rằng Tiếng trống Mê Linh là vở cải lương kinh điển tại Việt Nam, được công diễn lần đầu năm 1977, nói về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng trong lịch sử. Vở diễn nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước nhưng Công ty cổ phần Truyền thông Vietart tập hợp nhiều diễn viên, nghệ sĩ hải ngoại, nghệ sĩ tự do để tổ chức biểu diễn. Do đó, Sở VH-TT Hà Nội yêu cầu chỉnh sửa kịch bản là đúng và "rất sâu sát" trong xem xét để doanh nghiệp tổ chức buổi biểu diễn đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội.

Từ những lẽ trên, HĐXX đã bác toàn bộ đơn khởi kiện của Công ty cổ phần Truyền thông Vietart, đồng thời doanh nghiệp này phải chịu 300.000 đồng án phí sơ thẩm và gần 40 triệu đồng án phí dân sự.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]