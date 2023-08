Tổ chức lễ tang Phó Thủ tướng Lê Văn Thành với nghi thức cấp Nhà nước

Các đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội gửi vòng hoa kính viếng.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Văn Thành.

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Văn Thành.

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do đồng chí Thượng tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Văn Thành. Các đồng chí Lãnh đạo Bộ Quốc phòng gửi vòng hoa kính viếng.