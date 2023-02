Tình tiết mới vụ bé gái lớp 3 gặp nạn trước cổng trường ở Đồng Nai

Ngày 9-2, đại diện Công an TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết đang thu thập các chứng cứ liên quan vụ bé gái bị xe đưa rước tông tử vong trước cổng trường vào chiều qua.

Phía công an đã khám nghiệm hiện trường, giám định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Bước đầu xác định tai nạn xảy ra là do tài xế xe đưa rước thiếu quan sát, tông vào bé học sinh lớp 3 trước cổng trường Hà Huy Giáp phường Trảng Dài, TP Biên Hoà khiến bé tử vong.

Thời điểm tai nạn, trên xe đưa đón không có cô giáo hay phụ xe

Sau sự việc này, ông Não Thiên Anh Minh, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, thông tin phía Ban và Sở GTVT sẽ mời lãnh đạo ngành giáo dục, Công an tỉnh và UBND các huyện làm việc về vấn đề đảm bảo an toàn giao thông xe đưa rước cho các em học sinh cũng như câu chuyện an toàn giao thông trước cổng trường.

Sở GTVT sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra các phương tiện đưa rước học sinh trên địa bàn.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Văn Thuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Giáp chia sẻ nhà trường không đủ điều kiện để tổ chức bán trú cho học sinh.

Theo ông Thuấn, cô H.T.N chủ nhiệm lớp 3/18 có 48 học sinh thì có 29 học sinh được cô giáo H.T.N đưa về nhà ăn trưa, nghỉ trưa theo nhu cầu của phụ huynh.

Nỗi đau người thân cháu bé

Phụ huynh của 29 học sinh này đã gửi gắm cô N., vì vậy, cô N. hợp đồng với nhà xe để đưa đón học sinh từ trường trở về nhà cô và từ nhà cô về trường để học buổi 2.

Phía nhà trường nắm được sự việc cô N. đưa học sinh về nhà ăn trưa, nghỉ trưa, tuy nhiên, đây là nhu cầu của phụ huynh. Việc ký hợp tác đưa đón là do cô N., các phụ huynh và nhà xe thoả thuận. Nhà trường không đứng ra ký hợp đồng với nhà xe hay phụ huynh. Cô N. không đưa học sinh về nhà dạy thêm mà chỉ đưa học sinh về nhà ăn trưa, nghỉ trưa theo nhu cầu của phụ huynh vì trường không tổ chức bán trú.

