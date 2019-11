Tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh chia buồn các nạn nhân vụ 39 người chết trong container ở Anh

Thứ Sáu, ngày 08/11/2019 10:01 AM (GMT+7)

Sau khi Bộ Công an ra thông cáo báo chí thông tin về vụ việc 39 nạn nhân thiệt mạng trên container ở Anh đều là người Việt Nam, trong đó có người Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.

Vào 20h (ngày 7/11), Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container ngày 23/10 đều là người Việt Nam. 39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế.

Trước những thông tin trên, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ đây là một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng, tỉnh Nghệ An xin được chia sẻ, mong các gia đình sớm vượt quá những đau thương, mất mát này.

Tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện tối đa các biện pháp hỗ trợ theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, sẽ kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Ngày 8/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Hải Dương - Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An cho biết, tỉnh Nghệ an sẽ có kế hoạch trong việc đưa thi thể các nạn nhân về với gia đình.

“Hiện mới chỉ thông báo có người Nghệ An nhưng chưa có danh sách cụ thể. Tỉnh Nghệ An phối hợp, hỗ trợ đưa thi hài của nạn nhân về gia đình. Ngay từ đầu đã xác định đây là công tác bảo hộ công dân cho nên chính quyền các cấp phải vào cuộc, hỗ trợ, chia sẻ mất mát đối với gia đình nạn nhân”, ông Dương cho biết.

Tại Hà Tĩnh, tối ngày 8/11, ông Nguyễn Đình Gia (trú xã Thanh Lộc, H.Can Lộc) cho biết ông đã nhận được cuộc gọi từ Bộ Ngoại giao thông báo con trai ông Nguyễn Đình Lượng (SN 1999) là một trong 39 nạn nhân tử vong trong chiếc xe container tại Anh.

“Họ vừa thông báo vừa chia buồn đồng thời hướng dẫn làm thủ tục để gia đình đón nhận thi thể con về nước. Họ không nói lúc nào mới đưa thi thể về, tôi chỉ mong nhanh chóng hoàn thành thủ tục để đưa con về sớm nhất”, ông Gia nói.

Tối cùng ngày, gia đình anh Nguyễn Huy Phong xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cũng cho biết đã được Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) thông báo anh Phong là một trong 39 nạn nhân.

Ông Bùi Huy Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho hay, hiện phía huyện đã phối hợp cùng các xã đến các gia đình có người mất tích thăm hỏi, động viên, hướng dẫn các thủ tục cần thiết khi cơ quan chức năng yêu cầu. Riêng thông tin danh tính các nạn nhân sẽ được Bộ Ngoại giao liên hệ trực tiếp đến gia đình, để người thân chuẩn bị thủ tục đón thi thể.

“Các gia đình trình báo có con em mất tích có nguyện vọng nếu con họ mất, chỉ mong thi thể con em được đưa về nước càng sớm càng tốt. Còn chúng tôi đang xin ý kiến tỉnh và cơ quan liên quan, nếu được phép chúng tôi sẽ ra Hà Nội cùng gia đình đón thi thể các em đưa về quê hương”, ông Cường thông tin.

Trước đó, tối 7/11, Bộ Công an đã phát đi thông báo cho biết cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh xác nhận 39 thi thể là công dân Việt Nam, sau thời gian kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân. Các nạn nhân có hộ khẩu tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.