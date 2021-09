Tin tức 24h qua: Sử dụng chứng chỉ không hợp pháp, Phó bí thư Thành ủy Lai Châu bị cách chức

Thứ Tư, ngày 08/09/2021 20:00 PM (GMT+7)

Sử dụng chứng chỉ không hợp pháp, Phó bí thư Thành ủy Lai Châu bị cách chức; Kịch bản của bão Côn Sơn khi vào Biển Đông... là những tin nóng nhất 24h qua.

Sử dụng chứng chỉ không hợp pháp, Phó bí thư Thành ủy Lai Châu bị cách chức

Bà Vàng Thị Chính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lai Châu, đã vi phạm quy định về sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp. Cụ thể, bà Chính đã sử dụng chứng chỉ Tiếng Anh B1 không hợp pháp để làm hồ sơ cán bộ ứng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu, nhiệm kỳ 2016-2021; hồ sơ này cũng được dùng để giới thiệu tái cử Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ứng cử chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIV tổ chức họp kỳ thứ 8

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đánh giá vi phạm của bà Vàng Thị Chính là nghiêm trọng, làm giảm uy tín cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng nơi bà sinh hoạt và cơ quan công tác. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã quyết định kỷ luật bà Vàng Thị Chính bằng hình thức cách chức Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu các nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025.

Hiện, bà Vàng Thị Chính đang chờ để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu bố trí nhiệm vụ công tác phù hợp.

Kịch bản của bão Côn Sơn khi vào Biển Đông

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các phương án tính toán dự báo mới nhất của Việt Nam và thế giới đều cho thấy, quỹ đạo và cường độ của bão Côn Sơn sẽ còn rất phức tạp và thay đổi nhiều.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Nguyên nhân là do sự tương tác của bão Côn Sơn với đất liền, các cụm đảo của Philippines. Ngoài ra, vùng biển ngoài khơi của Philippines đang cơn bão khác, tên quốc tế là Chanthu. Đây là cơn bão có cường độ cấp 13-14, cách bão Côn Sơn khoảng 1100km về phía Đông. Sự tương tác của hai cơn bão này sẽ ảnh hưởng đến cường độ và quỹ đạo của bão Côn Sơn.

Ông Lâm cho biết, ở thời điểm hiện tại, khả năng cao nhất có thể xảy ra là khi vào Biển Đông, bão Côn Sơn sẽ được tổ chức lại, mạnh dần lên và di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h. Bão có khả năng mạnh nhất khi tới khu vực quần đảo Hoàng Sa với sức mạnh cấp 11, giật cấp 13.

Một kịch bản khác, ít khả năng hơn, là bão Côn Sơn sẽ suy yếu và đi lên phía Trung Quốc. Cũng có những dự báo cho bão đi chúc xuống phía nam. Một kịch bản khác là bão vào vịnh Bắc Bộ và suy yếu.

Trong các kịch bản, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, kịch bản đầu tiên có khả năng xảy ra cao nhất.

F0 bị phạt 7,5 triệu đồng vì giả mạo bác sĩ thông báo cho bệnh nhân xuất viện

Ngày 5/9, ông T. V. H (ngụ Bình Dương) đang là F0 điều trị tại khu cách ly tại trường Tiểu học Hàn Thuyên (khu phố 8, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã tạo tài khoản Zalo có tên “Bác sỹ Long” và đăng tải trên nhóm “Khu cách ly Hàn Thuyên” với nội dung: “Danh sách được về ngày 5/9. Tất cả mọi người đều về hết nha, mọi người tranh thủ thu sếp đồ đạt gọn gàng ngày mai 8h30 xuống dưới tầng trệt nha”.

Cơ quan chức năng làm việc với ông T.V.H

Thông tin ông T. V. H đăng tải nêu trên đã gây hoang mang, lo lắng cho các F0 đang điều trị tại đây.

Ngày 8/9, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông T. V. H về hành vi Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.

Hà Nội tổ chức tiêm mũi 1 cho toàn bộ người trên 18 tuổi trước ngày 15/9

Ngày 8/9, Bộ Y tế công bố 12.663 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 559.346 ca, trong đó có 322.873 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại TPHCM, qua kiểm tra giám sát tại các điểm chốt chặn, lực lượng Công an đã phát hiện 63 F0 lang thang trên đường. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện và xử phạt hàng loạt trường hợp lưu thông không có lý do chính đáng với số tiền lên tới hơn 17 tỷ đồng.

Tại Lâm Đồng, kể từ 17 giờ ngày 8/9, cho phép hoạt động trở lại một số hoạt động, dịch vụ như: hớt tóc, du lịch, ăn uống, thể dục - thể thao...

Tại Hà Nội, lực lượng chức năng đã lập nhiều chốt hàng rào tạm thời phong toả khu vực chợ Đại Từ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) với 1.200 dân do liên quan ca nghi mắc COVID-19.

Bên cạnh đó, tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn đến ngày 15/9 trên cơ sở số vắc xin được Bộ Y tế phân bổ và giao 11 tỉnh, thành phố sẽ tham gia hỗ trợ Hà Nội trong công tác xét nghiệm, tiêm chủng diện rộng toàn TP để sớm kiểm soát dịch bệnh.

Kết quả điều tra vụ “bom hàng” dịch vụ đi chợ hộ

Chiều 8/9, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng tham mưu Công an TP.HCM thông tin về kết quả điều tra vụ “bom hàng” dịch vụ đi chợ hộ.

Theo thượng tá Hà, sau khi nhận được thông tin phản ánh có tình trạng “bom hàng”, Công an TP đã chỉ đạo Công an các quận huyện và TP.Thủ Đức mời làm việc các đơn vị có liên quan.

Đại diện Công an TP.HCM nói về nguyên nhân người dân “bom hàng” đi chợ hộ

Qua làm việc với các công ty cung cấp dịch vụ shipper thì không phát hiện tình trạng “bom hàng”. Còn đối với các trường hợp shipper của 21 quận huyện và TP. Thủ Đức có tình trạng đặt hàng nhưng không ra nhận hàng.

Cụ thể là TP.Thủ Đức, quận 4, quận 6, quận Bình Thạnh, quận Bình Tân, quận Tân Phú. Công an đã làm việc với 200 trường hợp đặt mua nhưng không nhận hàng.

“Có trường hợp người dân đặt mua nguyên con gà nhưng chỉ giao mỗi cánh gà nên người dân không nhận”, thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin thêm.

Theo thượng tá Hà, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ các trường hợp có hành vi cố tình “bom” hàng gây khó khăn cho lực lượng đi chợ hộ, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

