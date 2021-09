Tin tức 24h qua: 3 vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện trên vịnh Nha Trang

Thứ Ba, ngày 07/09/2021 20:06 PM (GMT+7)

3 vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện trên vịnh Nha Trang; Khởi tố một cán bộ phường ở quận 6 do tổ chức tiêm vắc-xin COVID-19 trái phép... là những tin nóng nhất 24h qua.

3 vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện trên vịnh Nha Trang

Khoảng 14 giờ 50 đến 15 giờ ngày 7/9, trên khu vực biển ngay tại TP Nha Trang, Khánh Hòa xuất hiện cùng lúc 3 vòi rồng. Thời điểm này, TP Nha Trang xảy ra cơn mưa giông lớn, với hàng loạt sấm, chớp. Nhiều người dân bất ngờ khi thấy luồng gió mạnh tạo thành vòi rồng hút nước biển lên cao hàng trăm mét.

Ba vòi rồng xuất hiện cùng lúc trên vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được người dân chụp lại

Đây là hiện tượng thiên nhiên kỳ thú. Theo các tài liệu, tại Việt Nam, hiện tượng vòi rồng hiếm khi xảy ra, chủ yếu tập trung ở vùng biển phía Nam nhiều hơn.

Khởi tố một cán bộ phường ở quận 6 do tổ chức tiêm vắc-xin COVID-19 trái phép

Ông Trương Mạnh Thảo (SN 1984, cán bộ UBND phường 2, quận 6, TPHCM) đã lợi dụng chức vụ trong công tác, lợi dụng nhiệm vụ được giao, móc nối và làm hồ sơ cho một số người tiêm vắc- xin COVID-19 không thuộc diện được tiêm theo quy định.

Công an khám xét nơi làm việc của ông Trương Mạnh Thảo (áo vàng)

Ông Thảo khai nhận trong tháng 4/2021, ông đã làm hồ sơ và đưa 20 trường hợp sinh sống tại phường 2 (quận 6) đi tiêm vắc-xin. Những người này không thuộc đối tượng ưu tiên hoặc nằm trong danh sách chích vắc-xin theo quy định.

Ngày 7/9, Công an quận 6 đã khởi tố bị can, tạm giam ông Trương Mạnh Thảo để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cô gái lên Facebook đăng bài xúc phạm công an khi bị xử phạt vì ra đường không lý do

Chiều 4/9, chị N.T.T. (SN 2000, ngụ khu phố Kim Sơn, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) bị Công an thị trấn Bến Sung xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng vì ra đường khi không thực sự cần thiết trong thời điểm địa phương này đang cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Cay cú vì bị xử phạt, đến 16 giờ cùng ngày, chị đã lên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm uy tín của Công an huyện Như Thanh, khiến nhiều người vào chia sẻ, bình luận trái chiều.

Cô gái trẻ được triệu tập tới cơ quan công an làm việc

Ngày 7/9, Công an huyện Như Thanh vừa triệu tập chị T. tới cơ quan công an làm việc và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về hành vi đăng tải lên mạng xã hội Facebook bài viết có nội dung xúc phạm công an.

Tại cơ quan công an, khi được giải thích, chị T. đã nhận ra được hành vi sai trái của mình, đồng thời cam kết không đăng tải lên mạng xã hội các nội dung tương tự.

TP HCM nghiên cứu áp dụng 'thẻ xanh COVID-19"

Ngày 7/9, Bộ Y tế công bố 14.193 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 546.683 ca, trong đó có 308.936 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Quốc phòng, cùng 10 tỉnh, thành phố phía Bắc chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19.

Tại Hà Nội, từ 6h00 ngày 8/9, các chốt kiểm soát của Thành phố sẽ kiểm soát người và phương tiện ra, vào Thành phố và vùng 1 theo giấy đi đường mới; người dân không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, "ai ở đâu thì ở đó", "người ở vùng nào thì ở vùng đó";

Tại TPHCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP có đề xuất "thẻ xanh COVID-19" và nhóm chuyên gia y tế cùng nhóm chuyên gia kinh tế đang thiết kế thẻ này.

Tại Đồng Nai, dự kiến đến ngày 15/9, Đồng Nai áp dụng chủ trương “công dân vắc xin”. Theo đó, những ai đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin mới được ra cộng đồng. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu năng lực tiêm vắc xin đến ngày 15/9 phải đạt trên 1 triệu mũi.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua3-voi-rong-cao-hang-trammet-xuat-hientren-vinh-nha-trang-502021...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua3-voi-rong-cao-hang-trammet-xuat-hientren-vinh-nha-trang-502021792074306.htm