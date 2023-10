Tin tức 24h qua: "Tú ông" người Hàn Quốc điều hành "thiên đường ăn chơi" ở TP.HCM

"Tú ông" người Hàn Quốc điều hành "thiên đường ăn chơi" ở TP.HCM

Các đối tượng trong đường dây mại dâm cao cấp

Ngày 7/10, Công an TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Khổng Minh Trí, Son Teaheum (SN 1976, quốc tịch Hàn Quốc) về hành vi chứa mại dâm. Ngoài ra, 8 người khác cũng bị bắt giữ về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM phát hiện một nhóm người Hàn Quốc có biểu hiện hoạt động mại dâm cho người nước ngoài tại nhà hàng Luxury Business Club (số 446-448 Phạm Thái Bường, phường Tân Phong, quận 7, TP HCM). Nhà hàng do Son Teaheum làm chủ và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của cơ sở.

Khi khách đến nhà hàng thì được quảng cáo, chào mời các hoạt động mại dâm hấp dẫn, như múa sexy, sẵn sàng cho con gái đi tới bến cùng nhiều combo hấp dẫn. Đặc biệt, nhà hàng không tiếp khách Việt Nam mà chỉ tổ chức cho khách người Hàn Quốc vào cơ sở để ăn uống, mua dâm với tiếp viên nữ.

Công an đã phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc nhà hàng móc nối với Khổng Minh Trí để đặt khách sạn cho 4 cặp khách mua dâm là người Hàn Quốc và tiếp viên của nhà hàng ở quận 7, nên đưa về cơ quan công an để xác minh.

Làm việc với công an, các đối tượng khai nhận 4 khách mua dâm người Hàn Quốc sau khi ăn uống, hát karaoke tại nhà hàng thì được quản lý người Hàn Quốc môi giới mua dâm với 4 tiếp viên nữ của nhà hàng, giá bán dâm 3,8 triệu đồng/1 khách/1 đêm.

Sạt lở nghiêm trọng ở Yên Bái, 2 người tử vong

Khu vực xảy ra sạt lở đất

Trao đổi với PV, ông Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết, từ đêm 6/10 đến rạng sáng 7/10, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn làm sạt lở đất vào nhà dân, khiến 2 người ở thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái thiệt mạng.

Tuyến đường tỉnh lộ 163 Yên Bái - Khe Sang bị sạt lở gây ách tắc. Đường từ trung tâm huyện vào xã Yên Thái chưa thể di chuyển bằng phương tiện.

Ngay trong đêm 6/10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) huyện Văn Yên do ông Hà Đức Anh, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đi kiểm tra, đánh giá tình hình lũ, ngập lụt và sạt lở đất .

Tại hiện trường, Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện đã huy động 20 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang phối hợp với lực lượng tại địa phương tổ chức cứu hộ cứu nạn, điều tiết, phân luồng giao thông. Đồng thời, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn, tập trung khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông trên địa bàn.

Bắt Tổng giám đốc Cty CP Y dược LanQ

Bị can Phạm Mạnh Quyền.

Ngày 7/10, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét các bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ và các đơn vị liên quan.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, 2 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam và khám xét gồm: Nguyễn Mạnh Quyền (SN 1962, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ); Phạm Văn Cách (SN 1967, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Lâm).

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định tố tụng đối với 2 bị can trên.

Thực hư thông tin người phụ nữ trúng 12 tờ vé số đặc biệt trị giá 24 tỉ đồng

Thông tin người phụ nữ trúng 12 tờ vé số được lan truyền trên mạng xã hội

Mới đây, một tài khoản Facebook viết: "Nụ cười tươi tắn nhất Việt Nam ngày hôm nay. Người phụ nữ trúng 24 tỏi (24 tỉ đồng - PV) tiền xổ số. Trúng cùng lúc 12 tờ giải đặc biệt, tuyên bố hôm nay đố ai ở Việt Nam vui hơn chị luôn...".

Cùng với nội dung đăng tải, trang Facebook cá nhân còn chụp hình ảnh người phụ nữ tươi cười trước số tiền lớn vừa trúng giải đặc biệt đang đổi tại một đại lý ở tỉnh Bình Phước.

Tuy nhiên, chị Lan (quê Tây Ninh) - người bị loan truyền trúng 12 vé số đặc biệt gây xôn xao trên mạng xã hội - khẳng định thông tin đó không đúng sự thật.

Chị Lan cho biết hiện chị đang là đại lý vé số cấp 1 ở tỉnh Tây Ninh và có 3 chi nhánh vé số ở tỉnh Bình Phước.

Ngày 5/10, có 3 người đến chi nhánh vé số của chị ở tỉnh Bình Phước mua 9 tờ vé số. Đến chiều xem kết quả thì 3 người biết trúng giải đặc biệt nên gọi điện cho chị báo tin mừng.

"Ngay cả bức ảnh tôi cũng chụp 9 tờ vé số trúng giải đặc biệt chứ không phải 12 tờ. Hình ảnh này tôi chụp như để bảo vệ khách hàng tin tưởng khi mua vé số ở đại lý của mình. Hôm qua đến giờ có nhiều người gọi điện, nhắn tin để xin tiền khiến tôi rất hoang mang" - chị Lan trình bày.

