Tin tức 24h qua: Tố chồng chưa cưới bạo hành, siêu mẫu Khả Trang được công an đưa đi giám định

Thứ Sáu, ngày 03/12/2021 20:08 PM (GMT+7)

Tố chồng chưa cưới bạo hành, siêu mẫu Khả Trang được công an đưa đi giám định; Chủ tịch Quảng Nam lên tiếng vụ dân nhận hỗ trợ thiên tai 2.000 đồng... là những tin nóng nhất 24h qua.

Tố chồng chưa cưới bạo hành, siêu mẫu Khả Trang được công an đưa đi giám định

Ngày 30/11, trên trang Facebook của mình, chị Dương Nguyễn Khả Trang (SN 1992)- là siêu mẫu Khả Trang tố bị chồng chưa cưới đánh đập, hành hung. Siêu mẫu còn đăng tải loạt ảnh cơ thể đầy thương tích và cho biết thường xuyên bị chồng chưa cưới lăng mạ, sỉ nhục, xúc phạm bản thân và gia đình.

Hình ảnh cơ thể đầy thương tích được siêu mẫu Khả Trang đăng tải lên mạng xac hội Facebook.

Ngày 3/12, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của siêu mẫu Khả Trang về việc bị chồng chưa cưới hành hung. Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm đã đưa bị hại đi giám định thương tích đồng thời mời những người có liên quan đến trụ sở làm việc.

Chó cưng nuôi 10 năm bị nhóm thanh niên bắn điện trước mặt chủ

Khoảng 6h46 sáng 3/12, ông Nguyễn Hữu Đức (56 tuổi, phường Thới An, quận 12, TP.HCM) mở cửa căn nhà trên đường Võ Thị Phải (phường Thới An) thì con chó cưng đã nuôi 10 năm của gia đình chạy ra khỏi nhà và đi theo ông Đức.

Nhóm đối tượng dùng súng điện bắn, cướp chó giữa ban ngày

Cùng lúc đó, 4 đối tượng đi trên 2 xe máy chạy tới. Một người lớn giọng hỏi ông Đức “con chó này của ai”. Khi ông Đức chưa kịp trả lời thì một đối tượng trong nhóm này dùng súng điện bắn khiến con chó gục tại chỗ.

Ông Đức hô hoán, giằng co thì bị nhóm đối tượng cầm súng bắn điện dọa bắn. Một người trong nhóm này tiến đến nhặt xác con chó rồi cùng đồng bọn tháo chạy. Toàn bộ diễn biến sự việc diễn ra chỉ trong khoảng 30 giây và được camera an ninh ghi lại. Gia đình ông Đức đã trình báo công an địa phương.

Chủ tịch Quảng Nam lên tiếng vụ dân nhận hỗ trợ thiên tai 2.000 đồng

Liên quan đến việc người dân nhận 2.000 đồng tiền hỗ trợ ảnh hưởng bão xảy ra ở xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam gây xôn xao dư luận, ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã chỉ đạo địa phương kiểm điểm rút kinh nghiệm, đồng thời nhấn mạnh

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Trước đó, người dân ở xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh rơi vào cảnh "dở khóc dở cười" khi đạp xe mấy cây số, ngồi chờ cả buổi để rồi được nhận vài nghìn đồng tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bão.

UBND xã Tam Vinh sau đó đã báo cáo về việc chi kinh phí hỗ trợ thiệt hại do bão số 6, số 9 năm 2020 trên địa bàn xã. Toàn xã có 588 trường hợp được hỗ trợ thiệt hại về cây trồng, trong đó có 31 trường hợp được hỗ trợ với mức dưới 10.000 đồng. UBND xã Tam Vinh khẳng định về quy trình, xã đã thực hiện đúng theo quy định.

Bí thư Huyện ủy Phú Ninh Vũ Văn Thẩm cho biết đã yêu cầu kiểm điểm từ xã tới huyện bởi cách làm máy móc, thiếu thực tế, phản cảm gây ồn ào bức xúc trong nhân dân.

Ông Trần Thanh Lâm làm Phó ban Tuyên giáo Trung ương

Chiều 3/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Phạm Ngọc Linh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương đã công bố Quyết định 398 của Ban Bí thư bổ nhiệm ông Trần Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương) giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định cho ông Trần Thanh Lâm.

Ông Trần Thanh Lâm phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Trần Thanh Lâm bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Trần Thanh Lâm hứa quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

BHXH đề xuất hướng hỗ trợ người lao động là F0 được trợ cấp

Trước đây cơ quan BHXH căn cứ vào giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tại nhà (giấy xác nhận) để giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động (NLĐ) là F0 điều trị tại nhà. Theo đó, trong thời gian giãn cách, cơ quan BHXH đã linh hoạt giải quyết chế độ ốm đau cho các F0 điều trị tại nhà không theo đúng mẫu quy định.

Mới đây, cơ quan BHXH TP.HCM đã tạm thời dừng chi trả chế độ ốm đau cho NLĐ là F0 điều trị tại nhà và chỉ giải quyết chế độ theo đúng hướng dẫn của Thông tư 56/2017.

Ông Phan Văn Mến, Giám đốc BHXH TP.HCM, cho biết theo Thông tư 56/2017, chứng từ để thanh toán các chế độ ốm đau là giấy xuất viện đối với trường hợp điều trị nội trú và giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH nếu điều trị ngoại trú.

Để linh hoạt giải quyết chế độ cho NLĐ, BHXH TP đã có báo cáo với cấp trên và giải quyết chế độ cho NLĐ. Theo đó, chỉ cần NLĐ có một trong những giấy tờ chứng minh mình là F0 thì sẽ được hưởng trợ cấp.

Cơ sở ăn uống tại TPHCM có thể hoạt động sau 22 giờ hằng ngày

Ngày 3/12, Bộ Y tế công bố công bố 14.483 ca nhiễm COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.275.518 ca, trong đó có 1.003.642 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Từ nay đến cuối tháng 12, Bộ Y tế cho biết Việt Nam dự kiến tiếp nhận khoảng 63,5 triệu liều vắc-xin Covid-19, trong đó trên 40 triệu liều vắc-xin Pfizer.

Tại TPHCM, UBND TP HCM vừa có chỉ đạo khẩn, tiếp tục cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động đến hết ngày 31/12. Đồng thời, bỏ quy định phải kết thúc hoạt động trước 22 giờ hằng ngày.

Tại Hà Nội, các đơn vị xã, phường, thị trấn của tất cả 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, trong 14 ngày tính đến thời điểm ngày 30/11 không có các ca F0 trong cộng đồng, cho phép học sinh khối lớp 10, 11, 12 các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX trở lại trường học từ ngày 6/12.

