Tin tức 24h qua: Phó hiệu trưởng tử vong cạnh mộ người thân, thi thể biến dạng

Phó hiệu trưởng tử vong cạnh mộ người thân, thi thể biến dạng

Cơ quan công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ việc

Trưa 7/4, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thủy (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) xác nhận, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể của ông N.Đ.H (Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT B.H, huyện Vĩnh Linh) để gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người thân của ông N.Đ.H phát hiện thi thể của ông tại khu vực nghĩa trang xóm Cồn (thôn Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy), trong tình trạng bị cháy, biến dạng.

Công an huyện Vĩnh Linh và Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Về phía gia đình nạn nhân, trong chiều 6/4 không thấy ông H. về nhà, nên đã tìm cách liên lạc nhưng không được. Đến sáng hôm sau, khi đi tìm thì phát hiện xe của nạn nhân ở nghĩa trang, đến kiểm tra ở khu vực nghĩa trang chôn phần mộ của người thân, thì phát hiện thi thể của ông H.

Diễn biến mới nhất vụ trực thăng rơi xuống biển ở Hạ Long

Lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ vụ trực thăng rơi. Ảnh: Văn Đảm.

Ngày 7/4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, 8h sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 5 trong vụ rơi trực thăng. Thi thể nữ nạn nhân được tìm thấy cách vị trí xác chiếc trực thăng khoảng vài trăm mét, ở vùng biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.

Như vậy, tới sáng nay (7/4), toàn bộ 5 nạn nhân trong vụ trực thăng rơi đã được tìm thấy. Xác chiếc trực thăng cũng đã được trục vớt và hộp đen đã được tìm thấy.

Trước đó, máy bay trực thăng Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc (thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch Việt Nam ngắm cảnh Vịnh Hạ Long, cất cánh lúc 16h56, mất liên lạc lúc 17h15.

Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

Bà Phương Hằng khai lý do phát ngôn xúc phạm các nghệ sĩ, ca sĩ, cá nhân

Bà Nguyễn Phương Hằng trong một buổi livestream. Ảnh chụp màn hình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) cùng 4 bị can khác về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm 10 nghệ sĩ, ca sĩ, cá nhân trên không gian mạng, gồm: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ danh Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (nghệ danh Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển, vợ chồng bà Trần Thị Thủy Tiên (nghệ danh Thủy Tiên) và ông Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng (nghệ danh Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, bà Trương Thị Việt Hà và bà Lê Thị Giàu.

Bà Hằng cho rằng những người này cũng xúc phạm bà và làm ảnh hưởng đến Công ty CP Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Qua đấu tranh, bà Nguyễn Phương Hằng khai, các thông tin phát ngôn trên livestream và đăng tải trên facebook liên quan đến những người trên là do đọc trên mạng internet, đọc báo, nằm mơ, chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh.

Ngoài ra, bà Nguyễn Phương Hằng còn thừa nhận đã chỉ đạo Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty CP Ðại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Ðại Nam) chuẩn bị nội dung, tổ chức livestream, soạn thảo, đăng tải bài viết xúc phạm nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, cá nhân trên không gian mạng.

2 xe ô tô lao xuống vực sâu sau va chạm, tài xế nhảy khỏi xe thoát thân

Hiện trường nơi 2 ô tô lao xuống vực

Ngày 7/4, tin từ UBND xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) xác nhận, trên tuyến Quốc lộ 217 qua địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 xe ô tô lao xuống vực sâu sau va chạm.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 6/4. Ông Bùi Quang T. (SN 1977; trú tỉnh Tuyên Quang) điều khiển ô tô bán tải mang BKS 24C-080.xx chở theo vợ đi từ cửa khẩu Na Mèo về thị trấn Sơn Lư (huyện Quan Sơn). Khi đến Km70 trên Quốc lộ 217 (đoạn qua bản Xộp Huối, xã Na Mèo), xe bán tải đã va chạm với một chiếc xe bồn mang biển số của nước Lào US-1636 do ông Asen (người Lào) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Sau va chạm, cả 2 xe ô tô rơi xuống vực cách mặt đường nhựa khoảng 25m. Ông Asen đã kịp thời nhảy được ra ngoài, trong khi 2 vợ chồng ông T. rơi xuống vực cùng xe ô tô, bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quan Sơn, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo và chính quyền địa phương đã tới hiện trường phối hợp cứu hộ đưa người cấp cứu, đồng thời tiến hàng đưa 2 ô tô lên để điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

