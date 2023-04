Tin tức 24h qua: Nguyên nhân cô gái trẻ bị 3 mẹ con lôi khỏi ô tô, lột quần áo giữa phố

Nguyên nhân cô gái trẻ bị 3 mẹ con lôi khỏi ô tô, lột quần áo giữa phố

Tằng Xỉu Phùng đã ra ở riêng từ tháng 1 khi phát hiện chồng ngoại tình

Chiều 5/4, Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Công an TP Thủ Dầu Một đã xác định được được nguyên nhân dẫn đến vụ đánh ghen xảy ra trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ.

Theo đó, Tằng Xỉu Phùng (SN 1990, ngụ Đồng Nai) phát hiện chồng là V.M.K. (SN 1991, ngụ Đồng Nai) có quan hệ tình cảm với Đ.B.T. (SN 2005, ngụ Cà Mau) nên đã ra ở riêng từ tháng 1.

Ngày 26/3, Phùng cùng mẹ là bà Hỷ Xường Hướng và vợ chồng anh trai là T.P.A, Nìm Thùy Trang (SN 1989) di chuyển bằng ô tô trên đường Huỳnh Văn Lũy. Lúc này, Phùng gặp xe của chồng đang đậu trên đường nên nói anh trai chặn đầu xe.

Phát hiện T. đang ngồi trên xe, cả gia đình Phùng yêu cầu K. và T. ra khỏi xe nhưng cả 2 không chịu. Lúc này, anh trai của Phùng đứng quay phim lại để làm bằng chứng K. ngoại tình.

Khi lôi T. ra khỏi xe, Phùng dùng kéo cắt tóc, xé áo của nạn nhân. Sau khi cởi quần của T., bà Hướng lấy chiếc iPhone 14 Pro Max của cô gái để giữ bằng chứng.

Ngày 28/3, Tằng Xỉu Phùng, Nìm Thùy Trang và bà Hỷ Xường Hướng đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một đầu thú.

Ô tô “điên” tông hàng loạt xe máy giữa phố Hà Nội, nhiều người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn

Vào khoảng 16h30 ngày 4/5, ông H.H.V. (63 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội), điều khiển xe ô tô mang BKS29A-083XX, trên đường Võ Chí Công đoạn qua phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.

Khi đi đến ngã tư Xuân La – Võ Chí Công bất ngờ tông 17 chiếc xe máy đang lưu thông trên đường. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương.

Theo Phòng CSGT – Công an TP.Hà Nội, bước đầu, ông V. khai nhận lái xe ô tô chở vợ đi khám bệnh đi từ Bệnh viện tim Hà Nội đi ra thì va chạm với 17 xe máy.

Xôn xao clip người phụ nữ ở Hải Phòng bị tạt sơn kín mặt

Thông tin chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngày 5/4, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm hình ảnh người phụ nữ ngồi trong nhà bất ngờ bị tạt sơn kín mặt gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, Facebook này chia sẻ: "Đêm qua tại Hải Phòng, một người phụ nữ đang ngồi bán hàng bất ngờ bị kẻ gian vờ mua hàng rồi hất sơn thẳng vào người. Sau hành động trên người đàn ông đã bỏ trốn, còn người phụ nữ đã trình báo lên công an".

Theo tìm hiểu của PV, sự việc xảy ra tại phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Lãnh đạo UBND phường Lạch Tray cho biết, công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ và nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do thù hằn cá nhân.

Bắt ông Nguyễn Thành Nam - cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nam

Nguyễn Thành Nam - cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam, (đánh dấu X màu đỏ).

Ngày 5/4, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Hà Nam thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tỉnh Hà Nam từ năm 2010 đến năm 2021.

Căn cứ tài liệu thu thập, cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thành Nam (SN 1958, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Quyết định tố tụng và lệnh nêu trên đối với Nguyễn Thành Nam đã được VKSND tỉnh Hà Nam phê chuẩn. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã thi hành quyết định và lệnh nêu trên.

