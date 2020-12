Tin tức 24h qua: Khá “Bảnh” vẫn khỏe mạnh, béo trắng, cải tạo tốt trong tù

Thứ Hai, ngày 21/12/2020 20:06 PM (GMT+7)

Khá “Bảnh” vẫn khỏe mạnh, béo trắng, cải tạo tốt trong tù; Ngã cầu thang, Cục trưởng Cục Quản lý, bảo vệ Bảo hiểm Bộ Tài chính tử vong; Nam Bộ sắp có mưa do bão số 14 thay đổi cường độ… là những tin tức đáng chú ý nhất 24h qua.

Khá “Bảnh” vẫn khỏe mạnh, béo trắng, cải tạo tốt trong tù

Khá “Bảnh” trong phiên xét xử vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”

Đêm 20/12, mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin về việc Ngô Bá Khá (tức Khá "bảnh", SN 1993, trú xã Tam Sơn, TX Từ Sơn, Bắc Ninh) tử vong trong quá trình chấp hành án tại trại giam đã khiến dư luận xôn xao.

Trước tin đồn trên, một lãnh đạo trại giam Hoàng Tiến (trại giam thuộc Bộ Công an ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) cho biết phạm nhân Ngô Bá Khá (tức Khá "bảnh") vẫn khỏe mạnh và không có chuyện bị chết như đồn đoán trên mạng xã hội.

"Ngô Bá Khá vẫn khỏe mạnh, béo trắng và đi lao động bình thường, không có chuyện xảy ra mâu thuẫn với phạm nhân khác rồi bị đâm tử vong. Khá vẫn đang đi tưới nước chăm sóc rau, tăng gia sản xuất bình thường" – vị lãnh đạo này cho hay.

Theo lãnh đạo Trại giam Hoàng Tiến, trong quá trình cải tạo tại trại giam, Ngô Bá Khá chấp hành cải tạo tốt. Ngoài ra, Khá cũng không có mâu thuẫn gì với các phạm nhân khác.

Ngã cầu thang, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính tử vong

Xe cứu thương đến trụ sở Bộ Tài chính trong trưa 21/12

Ngày 21/12, Bộ Tài chính cho biết, ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính tử vong tại trụ sở của Bộ tại số 28 phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Theo thông cáo, Bộ Tài chính thông tin vào trưa cùng ngày, ông Khánh ngã từ cầu thang bộ của trụ sở và tử vong.

Ông Phùng Ngọc Khánh sinh năm 1962 tại Hà Nội, là Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Ông Khánh được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm vào tháng 5/2014, trước đó, ông Khánh giữ chức Phó Cục trưởng tại Cục này.

Nam Bộ sắp có mưa do bão số 14 thay đổi cường độ

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 14.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (21/12), bão số 14 Krovanh đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 10h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách Huyền Trân khoảng 270km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Đến 10h ngày 22/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách Huyền Trân khoảng 100km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo ngày và đêm mai (22/12), Nam bộ xuất hiện mưa, lượng mưa khoảng 30-70 mm, cục bộ một số nơi cao hơn nhưng không quá lớn.

18 người khác cùng bị khởi tố trong vụ ông Tất Thành Cang bị bắt

Ông Tất Thành Cang tại thời điểm bị bắt giữ

Sáng 21/12, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2020 và một số công tác trọng tâm năm 2021, trong đó, phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM đã thông tin về vụ án sai phạm tại Công ty IPC và Công ty Sadeco, cụ thể là trong việc bán 9 triệu cổ phiếu của Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim không thông qua đấu giá, đấu thầu theo quy định.

19 người bị khởi tố, bắt giam gồm các ông, bà: Tất Thành Cang - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; Tề Trí Dũng - nguyên Tổng Giám đốc IPC kiêm chủ tịch HĐQT SADECO; Hồ Thị Thanh Trúc - nguyên Tổng Giám đốc SADECO; Huỳnh Phước Long, Phạm Văn Thông - nguyên Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP HCM; Lê Minh Hoàng - nguyên chủ tịch hội đồng thành viên IPC; Bùi Xuân Đức - nguyên thành viên HĐQT IPC kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Phú Mỹ Hưng; Trương Bảo Khánh - nguyên thành viên IPC; Trần Đăng Linh - nguyên Phó Tổng giám đốc IPC, nguyên thành viên HĐQT SADECO.

Phạm Xuân Trung - nguyên Phó Tổng Giám đốc IPC; Phùng Đức Trí - nguyên Phó Tổng Giám đốc IPC; Đoàn Thị Minh Trang - nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch IPC; Lương Chí Cường - chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch IPC; Trần Mạnh Khôi - nguyên Trưởng ban Kiểm soát SADECO; Đoàn Minh Lý, Lâm Văn Tuấn, Nguyễn Hữu Thành, Phạm Nhật Vinh - nguyên thành viên HĐQT SADECO; Trần Trung Việt - nguyên thành viên HĐQT Sadeco, nguyên Tổng Giám đốc IPC.

Sự thật sau clip cha ép con gái 3 tuổi uống “nước lạ” ở Đồng Nai

Hình ảnh người cha cho con gái 3 tuổi uống “nước lạ” trong chai (ảnh cắt clip).

Ngày 21/12, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 2 phút, ghi lại cảnh người đàn ông ép con gái (khoảng 3 tuổi) uống nước trong chai.

Thông tin ban đầu, người đàn ông được cho là giận vợ nên ép con gái uống nước trong chai rồi livestream lên mạng xã hội và sự việc xảy ra ở Đồng Nai.

Sau khi ép con gái uống thứ nước lạ, người đàn ông đã đưa con đến Bệnh viện Nhi Đồng Nai (TP Biên Hòa, Đồng Nai) để cấp cứu. Hiện cháu bé đang nằm điều trị ở bệnh viện, sức khỏe ổn định.

Danh tính người đàn ông trong clip được xác định là H.V.T (32 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) và cháu bé là con gái ông này, tên H.L.N.H. (3 tuổi).

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Đồng Nai cho biết, tối 20/12, ông T. đưa con gái vào bệnh viện cấp cứu và khai với bác sĩ tại bệnh viện là “bị một nhóm người bịt mặt ép hai cha con uống thuốc trừ sâu”.

Bác sĩ tại khoa Cấp cứu bệnh nhanh chóng súc rửa dạ dày cho bé nhưng không xác định có thuốc trừ sâu. Hiện sức khỏe bé ổn và đang được các bác sĩ chăm sóc.

Riêng ông T. sau đó đã đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để chữa trị. Tại đây, sức khỏe ông T. bình thường, không phát hiện có độc tố trong người.

Công an TP.Biên Hòa đang phối hợp với công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

