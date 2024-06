Tin tức 24h qua: Gia đình ông Minh Tuệ bị làm phiền

Gia đình ông Minh Tuệ bị làm phiền

Ngày 10/6, rất nhiều người đã tìm tới nhà cha mẹ ông Lê Anh Tú, người còn được biết đến với tên Thích Minh Tuệ.

Theo người anh của ông Lê Anh Tú, những ngày qua, ông Minh Tuệ có ghé nhà một thời gian. Khi ông Minh Tuệ về, gia đình rất mừng vì được gặp lại người thân. Địa phương cũng hỗ trợ để em trai ông làm căn cước công dân.

Tuy nhiên, có nhiều người đến nhà tìm gặp ông Minh Tuệ. Trong số này ngoài những người là bà con, thân quen của gia đình, còn có khá đông YouTuber và TikToker và những người gia đình không quen biết.

Ông Minh Tuệ trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 10-6

Những ngày này, người thân ông Minh Tuệ phải tiếp khách rất nhiều. Do đó các cụ thân sinh của ông Minh Tuệ chỉ có thể tiếp khách khi nào khỏe mạnh, nếu mệt phải đóng cửa để nghỉ. Tuy nhiên vẫn có nhiều người dùng đủ mọi cách để vào bên trong nhà của gia đình.

Theo anh trai ông Minh Tuệ, một số người giả nhà sư tìm đến nhà để "khất thực" và xin ở lại. Có người giả vờ rơi điện thoại vào bên trong nhà để lấy lý do vào nhà nhằm ghi hình. Cá biệt, có người còn trèo rào để vào trong nhà, rồi ngủ luôn trong vườn. Đến sáng khi thấy không có ông Minh Tuệ ở nhà thì mới rời đi.

Trong thời gian tới, gia đình ông Minh Tuệ mong muốn các YouTuber và TikToker để cho ông Minh Tuệ được tiếp tục tu hành, học tập bình thường, đi khất thực theo ý nguyện của mình.

UBTV Quốc hội nhất trí CSGT được trích lại một phần tiền xử phạt vi phạm

Sáng 11/6, tại Phiên họp thứ 34, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Báo cáo một số vấn đề lớn của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Đồng thời đề nghị giải trình, làm rõ hơn một số nội dung liên quan đến việc trích tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và tiền đấu giá biển số xe.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới. Ảnh: Media Quốc hội

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, UBTV Quốc hội cơ bản nhất trí với dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

UBTV Quốc hội nhất trí về chủ trương việc trích tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông và tiền đấu giá biển số xe song đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, phối hợp với các cơ quan có ý kiến bằng văn bản gửi UBTV Quốc hội để tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương

Sáng 11/6, tại Hà Nội, diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch nước Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an - giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tướng Lương Cường - Thường trực Ban Bí thư - trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Lương Tam Quang.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương. Ảnh: PV.

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường thông tin, ngày 6/6, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh đối với Thượng tướng Lương Tam Quang. Cùng ngày, Bộ Chính trị đã có quyết định chỉ định Thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Thường trực Ban Bí thư, điều này thể hiện sự tín nhiệm, ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp của Thượng tướng Lương Tam Quang với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

