Tin tức 24h qua: Diễn biến mới vụ giám đốc người nước ngoài sát hại nữ kế toán ở Bình Dương

Diễn biến mới vụ giám đốc người nước ngoài sát hại nữ kế toán ở Bình Dương

Đối tượng Yang Zhong Wu.

Chiều 4/4, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ án giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán của công ty rồi bỏ trốn.

Theo đại tá Chính, Công an tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ án.

Qua khám nghiệm hiện trường và xe ô tô bán tải do nghi can Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận) điều khiển Công an đã thu nhiều vết máu, vân tay trùng với nghi can Yang Zhong Wu. Toàn bộ quá trình khám nghiệm đều được lực lượng chức năng kiểm tra kỹ, thu thập dấu vết, chứng cứ và chụp hình lại.

Do nghi can là người nước ngoài nên Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan, thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền cho phép trong quá trình điều tra vụ án mạng.

Chủ tịch và nữ thành viên HĐQT quỹ tín dụng lộ clip “mây mưa” trong cơ quan

Ông L.V.T mở cửa phòng làm việc riêng tại cơ quan trước khi camera quay lại cảnh "mây mưa" khoảng 20 phút

Liên quan đến vụ việc ông L.V.T (57 tuổi) - nguyên bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐQT cùng bà T.T.K.L (45 tuổi) - cán bộ tín dụng, thành viên HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân Ngô Mây (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) "mây mưa" tại phòng làm việc bị camera an ninh cơ quan ghi lại, 2 người trong cuộc đã có những giải trình khá khác nhau.

Cụ thể, ông T nói rằng bản thân trong lúc có men rượu, việc kiểm soát hành vi không được chuẩn mực nên đã xảy ra quan hệ nam nữ quá giới hạn; sai phạm về đạo đức, lối sống đối với người đảng viên. Ông T. cũng cho rằng sai phạm của ông là "đạo đức lối sống" chứ chưa có biểu hiện đạo đức nghề nghiệp, không cố ý làm trái quy định của Nhà nước, không tham ô tham nhũng, chưa làm thất thoát tài sản của đơn vị, không có dấu hiệu vi phạm hình sự. Do vậy, ông T. xin nhận kỷ luật với hình thức khiển trách.

Trong khi đó, bà L giải trình rằng ngày 11/4/2022, bà đến cơ quan để dọn vệ sinh theo sự phân công của lãnh đạo. Trong lúc đó, "bản thân trong một phút không làm chủ được mình" nên đã cùng ông L.V.T quan hệ bất chính với nhau tại cơ quan. Bà L. nói rằng sự việc xảy ra do đi làm chứ không phải hẹn hò tại cơ quan để quan hệ bất chính với nhau. Với hành vi vi phạm này, bà L. cũng xin nhận kỷ luật với hình thức khiển trách.

Trước đó, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy thị trấn Ngô Mây vừa công bố các quyết định thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với ông L.V.T và bà T.T.K.L cùng hình thức cảnh cáo về hành vi quan hệ bất chính. Các quyết định này được UBKT Đảng ủy thị trấn Ngô Mây ban hành vào cuối tháng 3-2023 vừa qua, đồng thời thay thế 2 quyết định kỷ luật được ban hành vào ngày 4/11/2022.

Ngày 4/11/2022, UBKT Đảng ủy thị trấn Ngô Mây đã ban hành 2 quyết định kỷ luật đối với ông L.V.T và bà T.T.K.L cùng hình thức cảnh cáo. Lý do, ông T. đã sử dụng rượu bia đến mức bê tha, không làm chủ được hành vi; còn bà L. vi phạm đạo đức, nếp sống văn minh.

Diễn biến mới nhất vụ "chuyến bay giải cứu"

Các bị can bị khởi tố trong vụ án

Ngày 3/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố 54 bị can về 5 tội danh gồm: Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối hộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định tách vụ án hình sự số 09/QĐ-ANĐT- P5, tách hành vi "môi giới hối lộ" của 1 bị can để tiếp tục điều tra, xử lý ở giai đoạn sau.

Đáng chú ý, trong vụ án này có hàng loạt các cựu cán bộ của Bộ Ngoại giao, các bộ ngành đã nhận hối lộ để đưa doanh nghiệp thân quen vào danh sách "chuyến bay combo" tham gia chiến dịch "chuyến bay giải cứu". Theo đó, các bị can đã nhận tổng số tiền hơn 180 tỉ đồng.

Người đàn ông trèo qua lan can, nhảy từ tầng 3 xuống đất ở sân bay Nội Bài

Hiện trường vụ việc

Chiều 4/4, ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Cảng vụ hàng không Miền Bắc cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân nam hành khách nhảy từ tầng 3 xuống đất nguy kịch.

Theo ông Phương, vào khoảng 13h30 cùng ngày, tại khu vực thang cuốn nhà ga T2, Sân bay quốc tế Nội Bài, một khách nam khoảng 40 tuổi trèo qua lan can, nhảy từ tầng 3 xuống đất.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng y tế tại sân bay Nội Bài đã đưa nam hành khách vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long cấp cứu.

“Hành khách nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bước đầu chúng tôi xác định nam hành khách là người có quốc tịch Thái Lan, nhập cảnh vào sân bay Nội Bài ngày 3/4”, ông Phương nói.

Tài xế dương tính với ma túy lái ô tô tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ

Hiện trường vụ tai nạn

Sáng 4/4, ông N.T.B. (SN 1993, ngụ TP.HCM) điều khiển xe ô tô biển số 50E-069.04 đi từ vòng xoay cây xăng Kim Hằng về hướng ngã tư Lô 79, đường ĐT747B (thuộc khu phố 7, phường Uyên Hưng, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) thì xảy ra va chạm với 3 xe máy đang chờ đèn đỏ.

Sau khi xảy ra va chạm, ông B không dừng ô tô lại mà tiếp tục tăng ga cán lên các xe máy bị va chạm rồi bỏ chạy.

Lúc này, một tổ tuần tra Công an phường Uyên Hưng tuần tra gần đó phát hiện vụ việc đã truy bắt, khống chế tài xế B và phương tiện đưa về về trụ sở công an phường làm việc.

Qua test nhanh ông B dương tính với ma tuý và không tỉnh táo khi làm việc với cơ quan chức năng.

