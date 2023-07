Tin tức 24h qua: Bé trai ở An Giang bị cha dượng bạo hành, bộ phận sinh dục tổn thương nghiêm trọng

Bé trai ở An Giang bị cha dượng bạo hành, bộ phận sinh dục tổn thương nghiêm trọng

Cha dượng bé T. là Trần Thanh Hoà đã bị công an tạm giữ để điều tra

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang vừa có báo cáo về trường hợp bé T (14 tuổi, ngụ phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang) bị cha dượng bạo hành.

Theo Sở LĐTB&XH, cơ thể bé ốm yếu, có nhiều vết thương, tổn thương bộ phận sinh dục nghiêm trọng, đi vệ sinh khó khăn, hằng ngày phải đi thay băng vết thương tại trạm y tế phường; đầu, tay, chân, ngực, bụng,... đều có nhiều vết sẹo do bị đánh.

Từ khi sự việc xảy ra đến nay, trẻ sợ gặp và không muốn nói chuyện với mọi người xung quanh.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip có nội dung một bé trai tên T “tố” việc bị cha dượng là Trần Thanh Hoà (26 tuổi) hành hạ gây thương tích, đặc biệt là bộ phận sinh dục.

Công an phường Tịnh Biên sau đó đã mời Hòa đến làm việc. Hoà thừa nhận khoảng 1 tháng trước có đánh và nhấn đầu em T vào thùng nước, do thùng nước bị vỡ nên gây vết thương ở ngực của T.

Ngoài ra, khoảng 15 ngày trước, Hòa còn dùng bật lửa đốt vào bộ phận sinh dục của con riêng. Gần đây nhất là ngày 10/7, Hoà dùng cây đánh vào lưng của em T.

Hiện công an đang giám định thương tích đối với T để làm cơ sở xử lý Hoà theo quy định.

Chủ tịch tỉnh Bình Định quay được cảnh xe chở dăm gỗ để hàng rơi vãi trên đường

Ảnh cắt từ đoạn clip Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn quay lại một chiếc xe chở dăm gỗ để hàng rơi vãi trên đường

Sáng 21/7, ông Trần Thanh Dũng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) kiêm Phó trưởng Ban thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Bình Định cho biết, ngày 20/7, Ban ATGT tỉnh đã tổ chức cuộc họp khẩn để bàn giải pháp xử lý về việc các phương tiện vận chuyển dăm gỗ để rơi vãi trên đường.

Tại cuộc họp, trung tá Phan Đình Điểm - Đội trưởng Đội CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định - cho hay, trong chiều 19/7, đơn vị đã kiểm tra, xử lý xe chở vật liệu để rơi vãi trên đường tại tuyến Quốc lộ (QL) 19 qua địa bàn.

Theo ông Dũng, cuộc họp nói trên được tổ chức ngay sau khi ông nhận được đoạn clip do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn ghi hình ảnh một chiếc xe tải chở dăm gỗ rơi vãi trên đường trong một lần đi công tác ở địa phương. Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các lực lượng chức năng cần có biện pháp xử lý tình trạng này.

Khởi tố cặp vợ chồng cùng con trai ném phân bò vào đoàn cưỡng chế

Cặp vợ chồng ông Lê Đình Cường và bà Nguyễn Thị Thủy cùng con trai Lê Đình Cảnh. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ngày 21/7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thành vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Cường và vợ là Nguyễn Thị Thủy (đều SN 1974), Lê Đình Cảnh (SN 1996, ngụ xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, là con trai ông Cường, bà Thủy) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Thời gian gần đây, chính quyền địa phương xã Thành Mỹ và Nông trường Thạch Quảng rà soát việc sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân đã hợp đồng, nhận khoán trước đó và yêu cầu các hộ không được xây dựng nhà cửa trên đất nông nghiệp.

Tuy nhiên, hộ gia đình ông Cường, bà Thủy không những không chấp hành mà còn tự ý vận chuyển, tập kết nhiều thanh sắt, gạch, máy móc vào khu đất nhận giao khoán đã hết thời hạn của gia đình với mục đích xây dựng nhà.

Ngày 7/7, Hội đồng cưỡng chế xã Thành Mỹ, thực hiện cưỡng chế thì gia đình ông Cường không hợp tác, ngược lại còn chửi bới, lăng mạ, dùng dao đe dọa, ném phân bò, xịt nước vào lực lượng chức năng.

Công an xã Thành Mỹ đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với vợ chồng ông Cường cùng người con trai, giao cho Công an huyện Thạch Thành xử lý theo thẩm quyền.

Ô tô tông xe máy chở 3 cô gái rồi kéo lê 10m

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Ngày 21/7, Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 21h11 ngày 20/7, ông Bùi Văn Nam (48 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển ô tô con mang biển số Hà Nội di chuyển trên Quốc lộ 6 theo hướng trung tâm TP Hà Nội – Hoà Bình.

Khi đi đến xã Đông Phương Yên (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) chiếc xe đã lấn làn, lao sang hướng đối diện và dâm vào một xe máy chở 3 người đi theo chiều ngược lại.

Sau đó, ô tô này tiếp tục kéo lê xe máy và 3 nạn nhân khoảng 10m mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến 3 cô gái (17, 18 tuổi, cùng ở xã Trung Hoà, huyện Chương Mỹ) đi trên xe máy bị thương nặng, phải chuyển viển cấp cứu. Tại hiện trường, xe máy bị cuốn vào gầm ô tô, 2 xe bị hư hỏng nặng.

