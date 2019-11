Tin mới vụ xe đưa đón lại "đánh rơi" 2 học sinh tiểu học trên QL1

Tin mới vụ xe đưa đón lại "đánh rơi" 2 học sinh tiểu học trên QL1

Thứ Bảy, ngày 30/11/2019 14:26 PM (GMT+7)

Đang lưu thông trên QL1, cánh cửa phía sau xe ô tô đưa đón học sinh bị bật ra khiến 2 em học sinh rơi xuống đường.

Ảnh cắt từ clip. Nguồn: FB Người Trảng Bom

Sáng 30/11, một lãnh đạo Phòng giáo dục và Đào tạo (Phòng GD-ĐT) huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, vụ việc 2 em học sinh văng xuống đường là học sinh Trường tiểu học Diên Hồng (thuộc xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom). Hiện Phòng GD-ĐT huyện Trảng Bom đang phối hợp với các ngành chức năng điều tra, làm rõ vụ việc này.

Thông tin ban đầu cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 29/11, trên QL1 đoạn qua xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, do xe đưa đón không khóa cửa sau cẩn thận, khi xe đang chạy, cánh cửa bất ngờ bật ra, làm 2 em học sinh tiểu học rơi xuống đường.

Trước đó vài ngày, cũng xảy ra vụ 3 học sinh Trường Tiểu học Phan Bội Châu (TP Biên Hòa) văng từ xe đưa đón học sinh khi đang chạy và cửa sau bị bung ra. May mắn là cả 3 em đều không bị thương. Làm việc tại cơ quan công an, tài xế Trần Thúc Định cho biết nguyên nhân 3 em học sinh bị văng xuống đường là do chốt cửa sau đóng chưa chặt, đến khúc cua thì xảy ra sự cố đáng tiếc.

