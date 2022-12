Tìm thấy bộ xương nghi của nạn nhân mất tích trong vụ cháy ở Long An

Chiều 13-12, Công an tỉnh Long An cho biết, lực lượng chức năng của tỉnh và huyện tích cực phối hợp tìm kiếm diện rộng trong đám cháy thuộc khu vực Công ty TNHH công nghệ Silicon Vĩnh Phú nhiều ngày.

Lực lượng chức năng phát hiện một bộ xương cháy đen tại đám cháy. Ảnh: CT

Lực lượng PCCC và CHCN Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an huyện Đức Hòa đưa phương tiện vào khu vực gần tầng 1 của công ty để tìm kiếm thì phát hiện một bộ xương đã cháy đen, hiện đã đưa đi giám định chờ kết quả.

Những ngày qua, thân nhân ông Nguyễn Văn Lợi (53 tuổi, ngụ ấp An Thạnh 2, xã Thạnh Đông 1, huyện Tân Hiệp Kiên Giang) được cho là mất tích trong vụ cháy vẫn ngóng thông tin.

“Gia đình tập trung ở đây chờ đợi suốt 3 ngày qua, lúc gần tối 12-12 thì cơ quan chức năng thông báo tìm thấy bộ xương cháy đen chưa xác định của ai nên cần phải giám định mới cho cho kết quả cụ thể”- người thân ông Lợi chia sẻ.

Trước đó, ngày 12-12, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, UBND huyện Đức Hòa đến Bệnh viện đại học Y Tân Tạo để thăm hỏi, động viên tình thần một số công nhân bị tai nạn trong vụ cháy. Sau đó, lãnh đạo tỉnh hỗ trợ mỗi công nhân bị thương số tiền 12 triệu đồng.

Các vật dụng bị thiêu rụi sau vụ cháy. Ảnh: HUỲNH DU

Theo báo cáo nhanh về vụ cháy của Công an huyện Đức Hòa, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 10-12 xảy ra vụ cháy ở Công ty TNHH công nghệ Silicon Vĩnh Phú và Công ty Cổ phần dầu nhờn BPOIL thuộc Khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa.

Thời điểm xảy ra vụ cháy tại Công ty TNHH Công nghệ Silicon Vĩnh Phú có 15 công nhân đang làm việc, vụ cháy đã làm cho 6 công nhân bị bỏng, một công nhân mất liên lạc; sập đổ hoàn toàn 3.198m2 nhà xưởng Công ty TNHH Công nghệ Silicon Vĩnh Phú và cháy hoàn toàn 1.195m2 nhà xưởng Công ty Cổ phần dầu nhờn BPOIL.

Nguồn: https://plo.vn/tim-thay-bo-xuong-nghi-cua-nan-nhan-mat-tich-trong-vu-chay-o-long-an-post712089.h...Nguồn: https://plo.vn/tim-thay-bo-xuong-nghi-cua-nan-nhan-mat-tich-trong-vu-chay-o-long-an-post712089.html