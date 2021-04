Tiếp tục điều tra nhiều tài liệu thu giữ của Quách Duy

VKSND quận Tân Phú kết luận Quách Duy (cựu chuyên viên Văn phòng UBND TP HCM) viết và đăng tải lên mạng xã hội (tài khoản facebook tên Duy Quách) ba bài viết thể hiện thông tin xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm một số nguyên lãnh đạo; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Như đã thông tin trước đó, TAND quận Tân Phú (TP HCM) dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Quách Duy (SN 1982, cựu chuyên viên Văn phòng UBND TP HCM) trong ngày 15-4.

Ông Quách Duy ra tòa về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Theo cáo buộc từ VKSND quận Tân Phú, ông này có thể nhận án phạt từ 2-7 năm tù giam.

Ông Quách Duy (ảnh) có thể nhận án phạt từ 2-7 năm tù giam

Trong cáo trạng, cơ quan công tố kết luận Quách Duy có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để viết và đăng tải lên mạng xã hội (tài khoản facebook tên Duy Quách) ba bài viết thể hiện thông tin xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm một số nguyên lãnh đạo. Hành vi trên còn gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cụ thể, qua thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông và hoạt động kiểm tra thông tin trên internet, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM phát hiện trên tài khoản facebook Duy Quách đăng tải 20 bài viết, hình ảnh. Trong đó, không ít bài viết, hình ảnh liên quan đến một số nguyên lãnh đạo các cấp.

Qua làm việc, Quách Duy thừa nhận đó là tài khoản facebook do ông này đăng ký, sử dụng và quản trị đăng tải thông tin, hình ảnh từ năm 2017. Đồng thời, Quách Duy xác nhận bản thân đăng tải những bài viết trên. Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông TP chuyển vụ việc sang Công an quận Tân Phú xác minh, xử lý theo luật định. Từ kết luận giám định, cơ quan điều tra làm rõ Quách Duy đã đăng tải ba bài viết có nội dung không tuân thủ quy định pháp luật như đã nêu trên.

Tại cơ quan điều tra, Quách Duy khai nhận ba bài viết do cá nhân Quách Duy thu thập thông tin trên mạng xã hội rồi tự soạn thảo và đăng tải lên facebook.

Tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc cũng như trích xuất dữ liệu từ thiết bị công nghệ mà Quách Duy sử dụng, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu, hình ảnh. Đặc biệt, hai tập tài liệu thể hiện nội dung nhắn tin giữa tài khoản facebook Duy Quách với tài khoản facebook C.H, tài khoản facebook V.Đ. Công an quận Tân Phú đã chuyển Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

