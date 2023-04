Tiến sĩ Đặng Anh Quân khai tham gia livestream do "muốn an ủi, thấu hiểu bà Hằng"

Như PLO đã đưa tin, VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bốn đồng phạm giúp sức gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam), ông Đặng Anh Quân (giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM).

Ông Đặng Anh Quân nghe đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, đây là vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do bị can Hằng và 4 đồng phạm thực hiện.

Bị can Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội, phát sóng trực tiếp (livestream) để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM).

Bị can Nguyễn Phương Hằng còn mời Tiến sĩ Luật, giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM Đặng Anh Quân để tham gia livestream của mình, tăng độ uy tín, tin cậy. Bị can Hằng khai khi thực hiện livestream, bị can Hằng và Quân không cần bàn bạc trước vẫn có thể hiểu ý, tung hứng với nhau.

Bị can Quân khai tham gia 11 buổi livestream với bà Hằng là do muốn an ủi và thấu hiểu đối với bà Hằng. Cáo trạng cũng xác định, bị can Quân đã tương tác, tham gia bình luận trực tiếp với bị can Hằng trong các buổi livestream cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bị can Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

Đối với ba bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân, những người này đã có hành vi tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội, thông báo thời gian, chủ đề livestream; chuẩn bị nội dung, chủ đề để bị can Hằng livestream…

Ba bị can này khai do là nhân viên làm việc tại Công ty CP Đại Nam, được bị can Hằng trả lương nên đã thực hiện nhiệm vụ được giao. Cáo trạng cũng xác định ba bị can này có vai trò giúp sức cho bị can Hằng.

Về dân sự, ông Võ Nguyễn Hoài Linh, ông Nguyễn Đức hiển yêu cầu bà Hằng và đồng phạm xin lỗi. Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh chưa có yêu cầu bồi thường vật chất nhưng yêu cầu bà Hằng bồi thường tổn thất tinh thần theo quy định của pháp luật.

Bà Đặng Thị Hàn Ni yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Phương Hằng trong một buổi livestream

Vợ chồng bà Trần Thị Thủy Tiên và ông Lê Công Vinh yêu cầu bà Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất là 30.948.000.000 đồng; bồi thường tổn thất về tinh thần là 14.900.000 đồng. Trước đó, theo Kết luận điều tra của Công an TP.HCM, bà Thủy Tiên và ông Công Vinh yêu cầu bồi thường tổn thất về tinh thần là 14,9 tỉ đồng.

Ông Huỳnh Minh Hưng yêu cầu Nguyễn Phương Hằng xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại về vật chất do các phát ngôn của bị can đã xúc phạm ông Hưng là 43.023.500.000 đồng.

Bà Đinh Thị Lan và bà Lê Thị Giàu không có yêu cầu bồi thường. Bà Trương Thị Việt Hà không yêu cầu bồi thường nhưng yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm công khai xin lỗi.

Về vấn đề dân sự, bị can Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân chỉ đồng ý bồi thường theo phán quyết của tòa án. Bị can Đặng Anh Quân không đồng ý bồi thường.

