Thủy điện ở Quảng Nam lo động đất

Thiếu sót trong quản lý an toàn đập Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam, trên địa bàn tỉnh có 46 dự án thủy điện đã được phê duyệt. Trong đó, 8/10 thủy điện bậc thang, 12/36 thủy điện nhỏ và vừa đã đi vào hoạt động. Đại diện Sở Công Thương cho biết sở đã đi kiểm tra và nhận thấy một số thủy điện nhỏ do tư nhân quản lý có thiếu sót trong quản lý an toàn đập.