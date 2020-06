Thương tâm, thai phụ sảy thai vì bị "ma men" tông trúng

Chủ Nhật, ngày 14/06/2020 12:07 PM (GMT+7)

Qua điều tra, cơ quan công an xác định người đàn ông gây tai nạn đang trong tình trạng say rượu.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Ngày 14/6, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ một người đàn ông gây tai nạn giao thông khiến một thai phụ sảy thai.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h tối 13/6, Công an quận Thanh Xuân nhận được tin báo tại khu vực gần đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy.

"Qua điều tra, chúng tôi xác định chiếc xe máy do một người đàn ông say xỉn tông vào một chiếc xe máy khác do một cặp vợ chồng điều khiển. Trong đó, người vợ đang mang thai 32 tuần tuổi, nhập viện cấp cứu", vị lãnh đạo này thông tin.

Theo vị lãnh đạo này, qua báo cáo ban đầu, thai nhi 32 tuổi đã không qua khỏi. Về phần bố mẹ thai nhi chỉ bị thương tích nhẹ, đang điều trị tại bệnh viện.

"Ngay sau khi nhận tin báo về vụ việc, chúng tôi đã bàn bạc với Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thanh Xuân và ra quyết định Giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với người đàn ông say xỉn gây tai nạn", vị lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

