Thủ tướng: Giãn cách chập chờn thì mất cả hai

TP HCM: Phát miễn phí 300.000 tờ báo mỗi ngày Ban Chỉ đạo cho biết TP HCM đã sử dụng trên 3.000 tỉ đồng để hỗ trợ người lao động tự do, người yếu thế trên địa bàn; hỗ trợ trên 1,4 triệu túi an sinh xã hội. Đặc biệt tại TP HCM, hơn 300.000 tờ báo đã được phát miễn phí mỗi ngày để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân khu vực ảnh hưởng do dịch bệnh. Tín hiệu vui là tại TP HCM, hiện có 637 doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động với tổng số lao động là 53.045 người.