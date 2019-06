Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ giang hồ bao vây nhóm công an ở Đồng Nai

Thứ Sáu, ngày 21/06/2019 22:19 PM (GMT+7)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ giang hồ bao vây nhóm công an trong xe ô tô ở Đồng Nai, khởi tố nếu có dấu hiệu hình sự.

Tin nóng Sự kiện:

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo chí về việc giang hồ bao vây nhóm công an trong xe ô tô ở Đồng Nai.

Theo đó, trước thông tin phản ánh của báo chí về việc giang hồ bao vây nhóm công an trong xe ô tô ở Đồng Nai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh nêu trên, nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Vụ việc xảy ra khiến cả trăm cảnh sát đã phải được điều động (ảnh: CTV)

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, gần 14 giờ chiều 12-6, trong khi ăn nhậu tại nhà hàng Lam Viên, đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, 2 nhóm gồm trung tá Đinh Tú Anh (đội trưởng đội cảnh sát trật tự), trung tá Nguyễn Quang Trường (đội phó đội Cảnh sát 113, thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Đồng Nai) và đại tá về hưu Huỳnh Bảo Hùng, cùng Phạm Văn Hiền là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải và nhóm 10 người khác đã xô xát với nhau. Sau đó, nhóm ông Hiền lên ôtô rời quán. Tuy nhiên, Lương đã gọi điện thoại cho Ngô Văn Giang cùng một số người đến, đuổi theo và dùng 2 ôtô chặn đầu và đuôi xe của nhóm Hiền. Nhóm ông Hiền khóa cửa cố thủ trên xe. Sự việc đã khiến nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập xem đông, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Chiều 13-6, Công an tỉnh Đồng Nai đã chính thức thông tin về vụ việc. Bước đầu, Công an TP Biên Hòa đã xác định sơ bộ một số người trong 2 nhóm liên quan như sau: Nhóm 1 (ăn uống tại phòng VIP8 quán Lâm Viên) gồm có 10 người, trong đó có Nguyễn Tấn Lương (SN 1982, ngụ phường Thống Nhất, TP Biên Hòa); Lê Võ Trường Hải (SN 1974, ngụ phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và 8 người khác chưa rõ lai lịch. Nhóm 2 (ăn uống tại phòng VIP2) gồm có 4 người, trong đó có Phạm Văn Hiền (SN 1985, ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai); Nguyễn Quang Trường (SN 1977 ngụ phường An Bình, TP Biên Hòa); Đinh Tú Anh (SN 1979, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa) và Huỳnh Bảo Hùng (SN 1959, ngụ xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa).

Ông Huỳnh Bảo Hùng là nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực TP Biên Hòa, đã nghỉ hưu tháng 11-2017; ông Đinh Tú Anh và ông Nguyễn Quang Trường hiện đang công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với các nghi phạm để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, Công an Đồng Nai ngày 14-6 đã bắt khẩn cấp Ngô Văn Giang ("Giang 36"), được xác định là một trong những đối tượng đã lôi kéo, huy động băng giang hồ bao vây xe chở nhóm công an.

Ngày 18-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp đối Nguyễn Văn Căn (quê tThanh Hóa) được cho là kẻ đã tham gia vào việc bao vây, chặn xe chở công an gây mất an ninh trật tự tại TP Biên Hòa. Công an TP Biên Hòa cũng đã giữ Nguyễn Duy Kỷ (ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 19-6 , Công an TP Biên Hòa phối hợp cùng trinh sát Bộ Công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP Biên Hòa; là chủ một công ty chuyên về lĩnh vực xây dựng có trụ sở đóng tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa), là người trực tiếp gọi điện cho Ngô Văn Giang (Giang "36") gây ra vụ bao vây "đối thủ" là các xe chở công an gây náo loạn tại TP Biên Hòa.

Ngày 21-6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm đình chỉ công tác đối với trung tá Đinh Tú Anh , Đội trưởng Đội cảnh sát trật tự và trung tá Nguyễn Quang Trường , Đội phó Đội cảnh sát 113 (đều thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Đồng Nai) để làm rõ những vi phạm để xử lý theo đúng quy định.