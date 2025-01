Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức sinh năm 1977; quê quán ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức. Ảnh: P.V

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức từng trải qua các chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái; Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an hiện nay gồm: Bộ trưởng - Đại tướng Lương Tam Quang. Các Thứ trưởng là Thượng tướng Trần Quốc Tỏ; Thượng tướng Lê Quốc Hùng; Trung tướng Lê Văn Tuyến; Trung tướng Nguyễn Văn Long; Trung tướng Phạm Thế Tùng; Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm; Thiếu tướng Đặng Hồng Đức.