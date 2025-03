Thông tin mới nhất về vụ kiện đòi 2 tỉ đồng trúng vé số

Ngày 13-3, bà Nguyễn Thị Ng. (trú ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cho biết đã nhận được giấy triệu tập đương sự của TAND thị xã Hương Thuỷ, TP Huế để tham gia phiên tòa sơ thẩm vụ kiện "Tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết".

Công ty TNHH Nhà nước MTV xổ số kiến thiết Huế là bị đơn trong vụ kiện này.

Theo đó, phiên tòa dự kiến được xét xử công khai, diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 25-3 tại trụ sở TAND thị xã Hương Thuỷ. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Quỳnh Châu, cùng 2 hội thẩm nhân dân.

Phiên tòa có sự tham gia của đại diện của VKSND thị xã Hương Thuỷ. 4 người làm chứng trong vụ kiện này đều trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũng được tòa triệu tập.

Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Ng. là nguyên đơn, kiện đòi Công ty TNHH Nhà nước MTV xổ số kiến thiết Huế trả 2 tỉ đồng tiền trúng vé số giải đặc biệt. Có 4 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn; trong khi bị đơn cử ông Lê Trung Phước – Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV xổ số kiến thiết Huế là người đại diện theo ủy quyền tham gia.

Diễn biến vụ kiện

Báo Người Lao Động nhiều lần đưa tin, vào ngày 13-10-2024, bà Nguyễn Thị Ng. mua 2 tờ vé số truyền thống của Công ty TNHH Nhà nước MTV xổ số kiến thiết Thừa Thiên-Huế (nay là Công ty Nhà nước TNHH MTV xổ số kiến thiết Huế), gồm một tờ mang số dự thưởng 386552 (F) và một tờ mang số 486552 (F). Trong kỳ quay mở thưởng vào ngày 14-10-2024, tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỉđồng, tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng.

Tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng của bà Ng. nhưng không được trả thưởng.

Tuy nhiên, trong quá trình đi làm đồng gặp mưa nên 2 tờ vé số được bà Ng. bỏ vào trong túi áo bị ướt. Bà Ng. đã sấy khô nhưng tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách xước ở phần đuôi các dãy số trên vé, tờ còn lại bị co rúm. Sau khi có kết luận giám định của Công an TP Huế, Công ty TNHH Nhà nước MTV xổ số kiến thiết Huế quyết định chỉ trả thưởng cho tờ vé số trúng giải phụ đặc biệt, từ chối trả thưởng cho vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng vì lý do vé số bị rách rời, không nguyên hình nguyên khổ.

Bà Ng. đã có đơn khởi kiện Công ty TNHH Nhà nước MTV xổ số kiến thiết Huế ra TAND thị xã Hương Thủy yêu cầu trả thưởng 2 tỉ đồng tiền trúng vé số. Ngày 2-1, TAND thị xã Hương Thủy đã có thông báo thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm "Tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết".

Ngày 6-3, TAND thị xã Hương Thủy đã tổ chức lại buổi họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải nhưng bất thành do hai bên đều giữ nguyên quan điểm của mình nên không đạt được thỏa thuận trả thưởng.