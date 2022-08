Thông tin cá nhân rao bán công khai, Bộ trưởng Tô Lâm nói "rất đáng báo động"

Thứ Tư, ngày 10/08/2022 09:40 AM (GMT+7) Chia sẻ

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết lộ trình đến năm 2024, Bộ Công an sẽ nghiên cứu, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội Luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Sáng 10-8, tại phiên họp thứ 14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã đăng đàn trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công an.

Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Siu Hương (đoàn Gia Lai) chất vấn Bộ trưởng Tô Lâm về tình trạng lộ lọt thông tin cá nhân trên không gian mạng và giải pháp của Bộ Công an để ngăn chặn tình trạng này. Đây cũng là nội dung mà đại biểu Nguyễn Thị Thủy (đoàn Bắc Kạn) tham gia chất vấn.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm - Ảnh: Quochoi.vn

"Tình trạng rao bán thông tin cá nhân diễn ra rầm rộ trên các hội nhóm. Thời gian qua, lực lượng công an đã triệt phá một số vụ việc nhưng vẫn còn nhiều đối tượng hoạt động mua bán thông tin cá nhân nhưng chưa bị phát hiện. Bộ Công an có giải pháp gì để người dân yên tâm với thông tin cá nhân của mình"- đại biểu Nguyễn Thị Thủy chất vấn.

Trả lời các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh thực trạng lộ lọt thông tin hiện nay rất đáng báo động, trong khi hành lang pháp lý chưa hoàn thiện, ý thức của người dân về vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân còn chưa cao.

Trước thực trạng này, Bộ Công an đã triển khai xây dựng hành lang pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân. "Bộ Công an đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định về vấn đề này, dự kiến sẽ được ban hành trong thời gian ngắn tới đây"- Bộ trưởng Tô Lâm cho hay.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Công an, cơ quan này đưa ra lộ trình đến năm 2024 sẽ nghiên cứu, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội Luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo kinh nghiệm quốc tế, nhiều nước đã có đạo luật riêng về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bên cạnh việc hoàn thiện hành lang pháp lý, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ dữ liệu, thông tin cá nhân. Đồng thời, đẩy mạnh điều tra, xử lý nghiêm các hành vi làm lộ lọt thông tin, rao bán dữ liệu cá nhân. Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra, làm rõ vụ rao bán 30 triệu hồ sơ người dùng được cho là lộ lọt từ ngành giáo dục đào tạo. Theo Bộ trưởng Tô Lâm, dữ liệu từ ngành y tế cũng có nguy cơ cao bị lộ lọt.

Bộ trưởng Tô Lâm trong một lần trả lời chất vấn tại Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn

Đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh đây là "tài nguyên quốc gia" nên phải được bảo đảm an toàn, tổ chức triển khai nghiêm ngặt ngay từ đầu. "Nghiêm ngặt từ quy trình thu thập, bổ sung, cập nhật thông tin từ Trung ương đến địa phương. Chúng tôi xem đây là mệnh lệnh trong lực lượng vũ trang để triển khai"- Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Người đứng đầu Bộ Công an cho biết việc ngăn chặn tấn công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng. Theo Bộ trưởng, mỗi ngày lực lượng công an ngăn chặn hàng ngàn cuộc tấn công vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có nhiều cuộc tấn công từ nước ngoài.

Từ yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an xác định việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với bộ ngành, địa phương phải được triển khai thận trọng, chỉ khi nào đủ điều kiện an toàn mới kết nối, chia sẻ.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/thong-tin-ca-nhan-rao-ban-cong-khai-tren-mang-bo-truong-to-lam-noi-ra...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/thong-tin-ca-nhan-rao-ban-cong-khai-tren-mang-bo-truong-to-lam-noi-rat-dang-bao-dong-20220810090047078.htm