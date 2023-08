Thời tiết cuối tuần: Miền Bắc mưa rải rác, miền Trung có nắng nóng trên 37 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay (11/8) đến ngày 12/8, ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đặc biệt, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ.

Từ ngày 13/8, mưa giảm nhanh, nắng quay trở lại về trưa chiều ở Bắc Bộ, ngày và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Còn tại Trung Bộ, ngày 11/8, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35- 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Từ ngày 12/8, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở Trung Bộ, riêng các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng trên 37 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày cuối tuần, thời tiết phổ biến ban ngày có nắng, chiều tối đến đêm có mưa rào và dông vài nơi.

