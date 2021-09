Thời tiết cuối tuần: Miền Bắc hứng đợt mưa lớn, miền Nam mưa dông về chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (17/9), các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm; khu vực trung du và đồng bằng có mưa dông vài nơi.

Từ đêm 17/9 đến ngày 20/9, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao phát triển lên đến 5.000m nên ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 300mm/đợt (mưa lớn xảy ra tập trung vào đêm và sáng).

Các tỉnh Trung Bộ thời tiết cuối tuần phổ biến ban ngày có mưa vài nơi, trưa chiều có lúc hửng nắng; chiều tối và đêm có mưa dông rải rác.

Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời có mưa nắng gián đoạn, chiều tối dễ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp.

