Thời tiết 3 miền dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương có gì đặc biệt?

Thứ Ba, ngày 24/04/2018 13:00 PM (GMT+7)

Giỗ Tổ Hùng Vương 2018 Sự kiện:

Thời tiết ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch du lịch cũng như kế hoạch hành hương về đất Tổ để tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2018.

Các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa vào dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2018 (ảnh minh họa).

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, hôm nay (24/4), ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ (trong đó có tỉnh Phú Thọ) và bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông.

Từ chiều và tối nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông nhiều nơi, sau đó vùng mưa dông có khả năng mở rộng xuống khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Sang 25/4 (tức 10/3 Âm lịch), khu vực miền Bắc và các tỉnh bắc và trung Trung Bộ tiếp tục có mưa trên diện rộng. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét nhưng không sâu.

Dự báo thời tiết trên cả nước ngày và đêm 25/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa và dông mạnh. Cần đề phòng lốc xoáy, mưa đá, sét đánh trong cơn dông; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ C, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế: Trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía bắc có nơi mưa vừa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, mưa đá và sét phóng; gió tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 28-30 độ C, phía nam 30-32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C. Phía nam trong khoảng 24-26 độ C.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình thuận: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày trời nắng. Chiều tối có mưa rải rác ở phía nam; gió đông cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày trời nắng. Chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió đông cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C.