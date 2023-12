Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang nói về tai nạn giao thông ở Đồng Nai

Ngày 8-12, tại phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Đồng Nai, đại biểu Nông Văn Dũng chất vấn về những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người trong thời gian gần đây. Ông đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết thực trạng, nguyên nhân và giải pháp.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 11 tháng của năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 683 vụ tai nạn giao thông, làm chết 527 người, bị thương 283 người. So với năm 2022 giảm 147 vụ, giảm 183 người chết, tăng 9 người bị thương.

Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý trên 135.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền phạt ước tính trên 257 tỷ đồng, đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trả lời chất vấn về tai nạn giao thông và giải pháp trong thời gian tới. Ảnh: VŨ HỘI.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn đã phát hiện trên 23.000 trường hợp (tăng 187%); vi phạm quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng phát hiện hơn 5.600 trường hợp (tăng 146%). Công an tỉnh đã phát hiện 272 trường hợp dương tính với ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang đánh giá, Đồng Nai là địa bàn phức tạp về an toàn giao thông. Tỉnh có hàng trăm km đường quốc lộ 1A, 51, 20, với lưu lượng xe rất lớn vì vậy để kiềm chế tai nạn giao thông, ngoài nỗ lực của ngành công an còn là ý thức của người dân.

Ông nhấn mạnh, tuy tai nạn giao thông số người chết bị thương có giảm nhưng chưa bền vững. Vì vậy cần có giải pháp quyết liệt, hiệu quả để giảm thiểu, kiềm chế tai nạn giao thông.

Đồng Nai đã có nhiều giải pháp, phối hợp nhịp nhàng hơn giữa ngành công an với ngành giao thông và các địa phương để kéo giảm tai nạn giao thông. Tăng cường kiểm soát xử lý lỗi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông như nồng độ cồn, quá tốc độ….

Một trong những nguyên nhân khiến số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn còn cao theo Giám đốc Công an tỉnh là do hạ tầng giao thông chưa tương xứng, đặc biệt là ý thức chấp hành các quy tắc giao thông của người dân còn nhiều hạn chế.

Ông nêu ví dụ về các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Cụ thể, là vụ tai nạn xảy ra đường 767 huyện Trảng Bom khiến 3 chết do nhóm thanh niên ăn nhậu có dùng ma túy rồi chở nhau trên một chiếc xe máy tông vào xe tải.

Hoặc vụ xe khách Thành Bưởi gây tai nạn trên Quốc lộ 20 làm 5 người chết do nhà xe buông lỏng quản lý. "Nếu làm tốt vấn đề này có thể không xảy ra những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa qua" - Thiếu tướng Quang nhấn mạnh.

Trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, ông Quang cho rằng, việc xử lý vi phạm qua hệ thống camera còn hạn chế. Ngoài ra, công tác phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng và các địa phương chưa có sự gắn kết, cộng đồng trách nhiệm.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông còn chưa thật sự hiệu quả. “Tôi thấy chưa có vụ án nào vi phạm về giao thông được đưa ra xét xử lưu động. Đưa xe xét xử như vậy đó là cách tuyên truyền rất thực tế, hiệu quả”, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang nói.

