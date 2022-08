Thêm 1 cán bộ quản lý đất đai ở An Giang tự tử

Trước đó, nguyên giám đốc trung tâm Phát triển quỹ đất ở An Giang cũng được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tự tử khi đang bị đình chỉ công tác khoảng 2 tuần để phục vụ điều tra một vụ án.

Ngày 22-8, Huyện ủy Châu Phú, tỉnh An Giang đã có báo nhanh về việc ông C.Đ.T., Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Châu Phú (nằm trong trụ sở UBND huyện Châu Phú), uống thuốc trừ sâu tự tử tại nhà riêng ở thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú.

Theo đó, rạng sáng 19-8, người thân phát hiện ông T. uống thuốc trừ sâu tự tử nên đã kịp thời đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Châu Phú trong tình trạng hôn mê. Tiên lượng tình trạng phức tạp, ông T. tiếp tục được chuyển đến bệnh viện ở TP HCM điều trị.

Nguyên nhân ban đầu có thể do ông T. bị áp lực tâm lý trong vụ việc "chiếm dụng tiền thu phí, lệ phí, dịch vụ hồ sơ lĩnh vực đất đai" xảy ra tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Châu Phú.

Vừa qua, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Châu Phú phát hiện bà Lê Minh Phượng có dấu hiệu chiếm dụng tiền thu phí, lệ phí, dịch vụ hồ sơ lĩnh vực đất đai. Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an huyện Châu Phú tiếp tục điều tra làm rõ.

Riêng bà Phượng là người liên quan trực tiếp đã bị xử lý kỷ luật và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đang tiếp tục thực hiện quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Châu Phú và các cá nhân liên quan, trong đó có ông T.

Công an huyện Châu Phú đang phối hợp với VKSND huyện và các cơ quan chức năng liên quan củng cố tài liệu chứng cứ, phong tỏa, niêm phong nơi ở và làm việc, lưu trữ tại Văn phòng Đăng kí đất đai chi nhánh Châu Phú.

Trước đó, vào 1-8, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cũng được phát hiện chết trong tư thế treo cổ trong lúc đang bị đình chỉ công tác khoảng 2 tuần, để phục vụ điều tra một vụ án mà Công an tỉnh An Giang đang thụ lý.

