Thanh quy chùa Ba Vàng: Mỗi ngày ăn 1 bữa, nửa tháng tắm 1 lần

Thứ Sáu, ngày 22/03/2019 21:00 PM (GMT+7)

Trong thanh quy chùa Ba Vàng có nhiều điểm không phù hợp với truyền thống tu học của Phật giáo Việt Nam như mỗi ngày ăn một bữa, nửa tháng tắm một lần...

Sáng 22-3, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Uông Bí và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ việc chùa Ba Vàng tổ chức "thỉnh vong báo oán".

Buổi pháp thoại tại chùa Ba Vàng vào tối 21-3

Vị lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định vụ việc ở chùa Ba Vàng liên quan đến vấn đề an ninh trật tự, quyền lợi của người dân, liên quan đến vấn đề "nhạy cảm" là tôn giáo, nên thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh và các cơ quan chức năng của Quảng Ninh đang tích cực vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện, các cơ quan chức năng Trung ương cũng như tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều văn bản chỉ đạo làm rõ việc "thỉnh vong báo oán" tại chùa Ba Vàng.

Cũng liên quan đến vụ việc này, UBND TP Uông Bí cho hay ngày 21-3, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã về làm việc với địa phương này về sự việc của chùa Ba Vàng, có sự tham gia của đại đức Thích Trúc Thái Minh, người trụ trì chùa Ba Vàng.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP Uông Bí, cho biết trong buổi làm việc, đại diện chùa Ba Vàng thừa nhận có tuyên truyền vong báo oán, giải nghiệp và oan gia trái chủ… Tuy nhiên, nhà chùa cho rằng việc công đức là phật tử tự nguyện và nộp cho "vong".

Trong khi đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh thông tin, trước đó từ ngày 26-8-2015, Phó trưởng Ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh đã có công văn số 125/CV-BTS gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, Ban tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh báo cáo về tình hình chùa Ba Vàng.

Theo công văn, chùa Ba Vàng thuộc phường Quang Trung, TP Uông Bí áp dụng "thanh quy tu học chùa Ba Vàng", trong đó có nhiều điểm không phù hợp với truyền thống tu học của Phật giáo Việt Nam như: Mỗi ngày ăn một bữa, nửa tháng tắm một lần, mặc y pháp thường xuyên 24/24 giờ trong ngày. Các vị sư tăng đều vào rừng (gốc cây) tu học, ngủ, nghỉ trong 49 ngày đêm kể cả mưa nắng. Nằm ngủ dưới đất.

Đặc biệt, dư luận quần chúng nhân dân phản ánh: Các vị sư tại chùa Ba Vàng lợi dụng phật tử tên Yến (bà Phạm Thị Yến), cư trú tại TP Hạ Long thường xuyên khuyên hóa nhân dân về chùa Ba Vàng cúng bắt ma, cúng oan gia trái chủ và thu tiền với số lượng lớn. Những dịp chùa Ba Vàng giảng phật pháp, sau khi đại đức Thích Trúc Thái Minh giảng pháp thì đều mời cô Yến lên giảng, giáo hóa cho tăng ni, phật tử nghe…

Vì những lý do trên, thời gian qua, có khoảng 40 vị tăng ni chùa Ba Vàng không chấp nhận quy định mới này đã xin xuất chúng bỏ đi. Tình hình trên đã dẫn đến nội bộ tăng ni chùa Ba Vàng rối, Phật tử và quần chúng nhân dân bức xúc, có nhiều phản ứng không tốt, ảnh hưởng chung đến Phật giáo Quảng Ninh.

"Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Quảng Ninh xin được báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh được biết và chỉ đạo cơ quan liên quan xác minh và có ý kiến với hoạt động trên" - công văn nêu rõ.

Theo Đại đức Thích Đạo Hiển, Phó trưởng Ban trị sự, Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, thời điểm 2015 ông đã ký công văn này và gửi đi, ngoài việc báo cáo còn là để tìm biện pháp điều chỉnh phù hợp với truyền thống Phật giáo, tránh gây ảnh hưởng đến hình ảnh Phật giáo nói chung và Phật giáo tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Tuy nhiên, sau đó không ai có trao đổi gì và sự việc không giải quyết được, mới dẫn đến câu chuyện mà báo chí phản ánh ở chùa Ba Vàng ngày hôm nay.

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, cô Yến được nhắc trong công văn trên là bà Phạm Thị Yến (SN 1970, Hạ Long, Quảng Ninh) có pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán. Dù không có chức sắc gì trong chùa Ba Vàng nhưng bà Phạm Thị Yến lại được "đặc quyền" thường xuyên xuất hiện trong các ấn phẩm truyền bá của chùa Ba Vàng, ngồi giảng pháp cho hàng ngàn phật tử, truyền bá thỉnh vong báo oán…